Черкани, и сбудется: что нужно сделать, чтобы новогодние мечты исполнились

Фото: pixabay.com

В преддверии Нового года психолог рассказала «Вечерке», как правильно загадывать желания на следующий год, чтобы они исполнялись.

Приготовьте бумагу и ручку

Практикующий психолог Евгения Лютова отмечает, что мечты стоит записывать. И лучше при этом использовать ручку и бумагу, а не заметки в телефоне.

— Записывая и делая желания более конкретными, вы превращаете их в цели. Так вы будете больше думать о них, концентрировать внимание на своей мечте и мотивировать себя к ее достижению, — говорит Лютова. — Желание перестанет казаться столь нереальным. Вы поймете, какие шаги нужно сделать, чтобы приблизиться к его исполнению.

Никому ни слова

Не рассказывайте о своих мечтах до тех пор, пока они не сбылись, даже самым близким людям.

— Так вы будете уверены, что никто не осуществит ваши желания раньше. И вы не столкнетесь с неодобрением. Вдруг вы поделитесь сокровенным, а друзья и близкие не оценят ваши стремления? И вы решите, что нужно подкорректировать свои желания. А они должны быть истинными, а не соответствующими чужим стереотипам, — добавила Евгения Лютова.

Все перед глазами

Сделайте коллаж из изображений того, о чем мечтаете. Вам помогут журналы, картинки из интернета, наклеенные на белый лист. Эту карту желаний необходимо разместить так, чтобы видеть ее каждый день.

— Визуализация поможет сосредоточиться на мечтах, будет мотивировать и придавать энергии двигаться к цели. Но помните, что без работы над собой никакие картинки не помогут, — отмечает психолог.

А вот о таких приметах, как сжигание бумаги с желанием, чтобы выпить пепел вместе с шампанским, лучше забыть, отметила Лютова. Это всего лишь ритуал или примета, которая не имеет психологического обоснования.

Читайте также: Утром спасут лимон и янтарь. Как отметить Новый год без последствий