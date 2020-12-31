В Москве воспитатели подготовили новогодние видеоролики для детей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ожидание Нового года — радостная и волнительная пора для всех. Особенно для родителей дошкольников и младшеклассников, так как им нужно задуматься об организации увлекательного времяпрепровождения для своих детей, которые постоянно стремятся узнать или сделать что-то новое и интересное. Именно для них педагоги московских школ, эксперты образовательного портала «Игры и занятия для дошкольников» подготовили оригинальные видеоролики, которые помогут организовать образовательную активность детей. Материалы доступны на портале deti.mosmetod.ru.

Познавательные видеоролики

Вы знали, что у Дедушки Мороза есть коллеги? Оказывается, их очень много. Екатерина Мякишева, воспитатель школы № 1347, рассказывает о них в видеоролике «Зимние волшебники в разных странах мира».

В каждом доме обязательно наряжают новогоднюю елку. Также есть самая главная елка. Узнать о ней можно, посмотрев образовательный видеоролик воспитателя школы № 2114 Марины Александрович «Главная елка страны».

Каждую елку наряжают мишурой, гирляндами, новогодними игрушками. Интересно, а как давно стали украшать хвойных красавиц? Об этом расскажет Ирина Буйместру, воспитатель школы № 1788, в своем видеоролике «История новогодней игрушки».

Музыкальное развитие

Многие дети устраивают дома праздничные концерты для всей семьи. Для разминки перед выступлениями предлагаем заняться логоритмическими играми и упражнениями «Снежок» и «Новогодняя елочка» с Ириной Кругловой, музыкальным руководителем школы № 1384.

А как же без новогодних песен и хороводов? Екатерина Гришина, музыкальный руководитель школы № 536, подготовила песню «Новогодний колокольчик» и «Новогодний хоровод со Снегурочкой».

Подарки для друзей и близких

В Новый год принято дарить подарки. Малыши могут порадовать своих друзей и родных, конечно же, подарками, которые они сделали своими руками. На мастер-классе воспитателя школы № 1503 Оксаны Сейитмедовой дети научатся делать разные виды елочек: «Елочка из кружочков», «Елочка из салфеток» и «Елочка-оригами».

Мастер-класс от Юлии Сафоновой научит, как сделать забавную «Игрушку-мнушку». Любите лепить? Тогда смотрите мастер-классы по лепке «Снегурочка» и «Дед Мороз» от Елены Демидовой, воспитателя школы № 236.

Ищете милую и несложную в исполнении игрушку? Тогда стоит посмотреть мастер-класс по изготовлению «Елочки-качалки», который подготовила Екатерина Зуева, воспитатель школы № 236.

Новогодние украшения

Можно ли украсить елку новогодними игрушками, сделанными своими руками? Конечно, да. Московские воспитатели расскажут и покажут, какие замечательные украшения можно сделать. Вот такие елочные игрушки «Шарик», «Пингвин» и «Снежинка» придумала Анастасия Стефановская, воспитатель школы № 1287. Она же разработала специальный мастер-класс «Украшение для уличной елочки».

Красивая нарядная елка радует глаз. А как украсить окна? Интересный мастер-класс «Картинки-льдинки» придумала Анна Суркова, воспитатель школы № 2083.

Новогодние игры

Елку нарядили, подарки сделали, можно и поиграть в интерактивные игры «Скоро, скоро Новый год. Часть 1» и «Скоро, скоро Новый год. Часть 2». В игру приглашает Вера Старостина, воспитатель школы № 1798.

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