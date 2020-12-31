Столичные руководители исполнили мечты детей благодаря «Елке желаний»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Руководители столичных структур и ведомств приняли участие в акции «Елка желаний». Благотворительная акция поддерживает детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от трех до 17 лет, граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от трех до 17 лет и от 60 лет.

В московской мэрии решили поддержать акцию. Руководитель каждого ведомства вытащил шар желаний. Так, главе Департамента развития новых территорий города Владимиру Жидкину попался шар с желанием Марата Усманова. Семилетний мальчик мечтал о ноутбуке. Его мама Гульнара рассказывает, что об акции узнали из телеграм-канала, объединившего родителей детей с проблемами слуха. Марат — как раз один из таких детей.

— Перешли по ссылке на сайт акции, заполнили все формы. Через три недели подтвердили возможность участвовать, — рассказала она «ВМ». — Когда позвонили из департамента, не поверила — как так, желание исполнилось! До последнего не верили, что привезут такой подарок.

Марат будет учиться общаться с помощью компьютера.

— А накануне звонка у меня был день рождения, — продолжает Гульнара. — Подарок получился двойной.

Ноутбук привезли и вручили, пока Марат был на занятиях. Решили его спрятать под елочкой и вручить в праздник.

— Дорогой Марат! Нам с тобой накануне Нового года повезло, — обратился в письме к ребенку Владимир Жидкин. — Дедушка Мороз прочитал твое письмо, узнал про твою мечту. А меня он попросил помочь ему ее исполнить. Так что мы оба с тобой попали в самую настоящую сказку! Хочу пожелать тебе всего самого новогоднего: прекрасного настроения, добра и счастья! Крепкого здоровья тебе и твоим близким!

Фото: Из личного архива

Подарок вручила и глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

— Делать добро просто! Сбылась мечта Полины Майоровой и моя вместе с ней, — написала о вручении куклы и принадлежностей к ней Екатерина Драгунова в соцсетях.

Приняли участие в акции и столичные парламентарии. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил на своей странице в Facebook, что исполнил желания сразу нескольких детей.

— Сделать мир лучше совсем не сложно. Просто нужно начать с малого и посмотреть вокруг, открыть свое сердце и подарить частичку добра тем, кто в этом нуждается, — отметил он. — На прошлой неделе в исполкоме «Единой России» Южного округа я снял с «Елки желаний» несколько шариков, на которых дети написали о своих мечтах.

Фото: Личный архив

Он добавил, что с огромным удовольствием подготовил и отвез в четыре семьи подарки, которые детишки загадали на Новый год.

— Видя восторг в глазах малышей, понимаю, что удалось создать им новогоднее настроение и подарить веру в доброту! — сообщил Кирилл Щитов. — Как я уже говорил, чтобы исполнять мечты, необязательно быть волшебником. Просто нужно иметь открытое сердце.

Присоединился к акции и глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович.

— В канун Нового года по всей стране проходит благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой исполняют мечты детишек в каждом уголке нашей страны. Юго-Восточный округ не остался в стороне. В окружном исполкоме партии «Единая Россия» была организована возможность выбрать открытку с елки и исполнить детскую мечту, — написал он в соцсети.

Фото: Личный архив

Девочка Ангелина из Печатников очень любит рисовать. У Дедушки Мороза она попросила большой набор для рисования.

— Ее мечта исполнилась! Верьте в чудеса, — отметил Игорь Давидович.

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