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Мужчина с ангельским взглядом: Поргина поделилась воспоминаниями о Владимире Кореневе
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мужчина с ангельским взглядом: Поргина поделилась воспоминаниями о Владимире Кореневе

Рафаэль Залян

Общество

Владимир Коренев был потрясающим актером, поражающим своим талантом и ангельским взглядом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заслуженная артистка РФ Людмила Поргина. По ее словам, в Коренева были влюблены абсолютно все девушки Советского Союза.

— Это был неимоверно талантливый человек, красивый, в него были влюблены абсолютно все советские дамы. Я слушаю эту новость и плачу аж, как жаль. Самые лучшие покидают наш мир. Светлая ему память. Никогда не забуду его ясный взор и безмятежную улыбку. А то, каким он был преданным мужем и отцом, — даже говорить не приходится. Он был очень семейным человеком и всегда после гастролей стремился быстрее попасть домой к родным, — сказала Поргина.

Собеседница «ВМ» выразила соболезнования всем родным и близким артиста.

Ранее стало известно, что от коронавирусной инфекции умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Артисту было 80 лет, последние несколько дней он находился в «красной зоне» в медучреждении.

Сообщение о кончине артиста подтвердила СМИ его дочь Ирина Коренева. Врачи до последнего надеялись, что он сможет победить COVID-19, однако в субботу, 2 января, Владимир Борисович скончался.

Коренев родился в Севастополе, окончил ГИТИС. Уже на последнем курсе сыграл роль ихтиандра, которая принесла ему известность и любовь зрителей. С 1961 года актер служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, но не забывал и кинематограф. Звезда советского экрана — Коренев — сыграл также в таких картинах как: «Свет далекой звезды», «Дорога в ад», «Дети Арбата», «Дети Дон Кихота» и других. Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

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