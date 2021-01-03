Планирование, смирение и помощь: как вернуться к работе после праздников

Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Какими бы длинными ни были новогодние праздники, рано или поздно они закончатся и горожанам снова придется возвращаться на работу. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом Натальей Панфиловой, которая рассказала, как настроиться на рабочий режим после длинных каникул.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Главный секрет не только продуктивных выходных, но и грамотного из них выхода — планирование. По мнению психолога, только так человек не потеряется в днях и не застрянет где-то между уютным валянием на диване и угрюмой серостью офисных будней:

— Люди, которые заранее составляют план, сразу оказываются в чуть более выгодном положении, — заметила психолог. — Они смотрят на календарь и сразу видят, какого числа они куда-то едут, какого возвращаются, разбирают чемоданы, а когда у них есть день на подготовку к работе. Если мы пускаем все на самотек, то все праздники пролетают по одному сценарию: лениво смотрим телевизор, лениво катаемся с горки, иногда спонтанно можем куда-то поехать и только в последний момент понимаем, что все выходные дни закончились, завтра уже нужно на работу, а не хочется туда до истерики.

Планирование, по мнению психолога, дисциплинирует человека и позволяет не только физически, но и эмоционально подготовиться к старту первой рабочей недели:

— Даже если вы никуда не едете или просто не любите составлять планы и графики, возьмите календарь и красным кружком обведите последний выходной. Этот день постарайтесь провести так, как будто он уже немного рабочий: не спите до обеда, не ходите весь день в домашней одежде, можно сделать пару звонков коллегам, пусть даже не по рабочим вопросам.

СМИРЕНИЕ

Бывает и так, что времени на перестройку просто не остается, например, когда люди возвращаются из отпуска день в день с началом рабочей недели. Подготовиться морально здесь, скорее всего, не получится, так что выход один — смириться и не корить себя за временное отсутствие трудовых подвигов:

— Готовьтесь к тому, что первая неделя будет жесткая — еще бы, ведь у вас просто не было времени подумать и настроиться. Здесь лучше всего помогает справиться внутренняя дисциплина. Не позволяйте своему организму думать, что он все еще на отдыхе: ложитесь спать строго по часам, не засиживайтесь допоздна, в будние дни не планируйте событий, уместных для выходных. Понятно, что сразу, за день, полностью перестроиться на рабочий лад не выйдет, но это нормально — человек существо ленивое.

Главное здесь, по мнению психолога, поймать баланс между дисциплиной и отсутствием самоосуждения: да, вам трудно резко вернуться к работе, но это нормально, ведь вы работаете над собой, и скоро все придет в норму.

ПОМОЩЬ ДРУГА

Из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели сотрудников на удаленный режим работы, именно им вернуться в трудовые будни будет тяжелее всего — трудно разграничить дом, в котором провел прекрасные десять дней, лежа на диване, и дом, который вдруг стал местом работы. Помочь сотруднику вспомнить, что к чему, по мнению Панфиловой, может работодатель:

— Отличный вариант, когда накануне первой рабочей недели работодатель устраивает рассылку, проводит перекличку, напоминает, что нужно будет сделать в первый рабочий день. Да, возможно, кого-то это раздражает, зато прекрасно помогает настроиться и осознать, что выходные закончились. Если работодатель вам о себе не напомнил, помочь может небольшой созвон с коллегами. Необязательно говорить именно о работе — пожалуйтесь друг другу, как вам не хочется, чтобы выходные заканчивались, какими короткими оказались праздники. Как ни странно, это тоже закладывает в голову определенную программу и помогает настроиться.

Психолог напомнила, что вливание в слаженный рабочий ритм требует времени — никто не совершает трудовых подвигов в первую рабочую неделю. Требуется несколько дней, чтобы люди вспомнили, как и зачем работать.

Читайте также: Как научиться принимать перемены в жизни: советы столичных психологов