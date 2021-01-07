«Он жил во мне»: коллега Хлевинского по «Большой перемене» рассказала о его характере

Фото: www.mosfilm.ru / Официальный сайт «Мосфильма»

Народный артист России Валерий Хлевинский, о смерти которого сообщил МХТ, был ровно таким, каким его запомнили по «Большой перемене», — классным, добрым, светлым и открытым. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заслуженная артистка РФ Нина Маслова.

Ранее Московский художественный театр им. Чехова информировал, что на 78-м году жизни не стало Валерия Хлевинского. Причина смерти не уточняется. С актером простятся в стенах МХТ, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в российской столице.

Новость о кончине Валерия Михайловича поразила Маслову до мурашек — она призналась, что это стало для нее шоком.

— Мне очень жаль, для меня это печальная новость. Со мной впервые такое, когда холодок прошел от темечка до кончиков пальцев на ногах. Вот это странно, — заявила актриса.

Собеседница «ВМ» рассказала, что в последние годы не виделась с Хлевинским, но и из ее головы он не выходил.

— Он был в моем сознании, жил во мне, — признается Маслова.

Она уточнила, что знала его с юности, когда им обоим было по 18 лет, и они только погружались в творческую жизнь, поступив в школу-студию Московского художественного театра. В то время они жили в общежитии в Дмитровском переулке, что недалеко от МХАТ, и молодой Хлевинский навещал Маслову и ее подруг.

— Он приходил, а в комнате у девочек жили шесть человек, в том числе Татьяна Васильева (ныне народная артистка России — прим. «ВМ») и певица Галина Беседина, которая потом много лет на эстраде исполняла песни Микаэла Таривердиева (советский и российский композитор — прим. «ВМ»), — вспоминает актриса. — И вот я помню те времена, когда мы были совершенно юными, открытыми. И Валера был такой… вот он был такой, как в «Большой перемене» — классный, добрый, светлый, открытый.

По словам Нины Константиновны, с тех пор ей доводилось пересекаться со старым другом еще несколько раз «на каких-то просмотрах и мероприятиях», однако самым памятным временем для нее остались те «два года становления», которые она провела в том числе вместе с Хлевинским, после чего перешла во ВГИК и стала учиться у Сергея Герасимова (советский кинорежиссер — прим. «ВМ»).

— Вы меня очень огорчили этой новостью, и я буду молиться за Валеру. Мне очень жаль, что я его потеряла, но он все равно присутствовал в моей жизни, в моем сознании. Я всегда была уверена, что в любой момент мы сможем увидеться еще где-нибудь на съемках, а теперь видите, как все случилось… Теперь я знаю, что на мероприятиях мы не встретимся, но он останется в моей душе — один из немногих, кого я люблю. Кто совпадает со мной, — сказала Маслова и добавила, — и все же спасибо, что сказали мне об этом. Это помогло мне открыть для себя, что я еще не зачерствела. Это важно для меня. Это говорит даже о том, чего я про себя не знала. Валера для меня — очень близкий по духу человек, и главная близость — она не по крови или родству, а именно по духу, — заключила собеседница «ВМ».

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Михайлович Хлевинский родился 14 ноября 1943 года. В школу-студию МХАТ он поступил не сразу — первая попытка была неудачной, и ему пришлось поработать во Владимирском драмтеатре и поучиться в Нижегородском театральном училище.

После того, как он окончил школу-студию МХАТ в 1969 году, его приняли в труппу «Современника». Служить на сцене МХТ имени Чехова он начал в 2001 году.

Наибольшую известность Хлевинский получил благодаря ролям в таких известных картинах, как «Вся королевская рать», «Большая перемена», «Берега», «Вечный зов» и других.

В «Большой перемене» он сыграл ученика 9-го «А» Авдотьина. Его одноклассников по сюжету фильма сыграли впоследствии ставшие всенародно любимыми актеры и актрисы, в том числе Нина Маслова. Ей досталась роль «тайной тунеядки» и новоявленной асфальтоукладчицы Виктории Коровянской.

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