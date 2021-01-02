Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева.

Народный артист России скончался 2 января на 81-м году жизни.

Он отметил, что актер и по совместительству педагог оставил большой след в отечественном искусстве. Благодаря таланту и обаянию Владимир Коренев сыграл огромное количество ярких ролей, которые пополнили золотой фонд театра и кино.

Глава города подчеркнул, что за время преподавательской деятельности артист воспитал талантливых актеров, которые по сей день продолжают дело мастера, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников, — подытожил Сергей Собянин.

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он учился в ГИТИСе, на выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила артиста. Помимо этого, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский», и был ведущим актером труппы. На счету Владимира Коренева множество театральных работ, а также ролей в кино, среди которых «Дети Дон Кихота» и «Метод Лавровой».

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