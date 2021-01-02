Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким Владимира Коренева

Ксения Монахова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Владимира Коренева.

Народный артист России скончался 2 января на 81-м году жизни.

Он отметил, что актер и по совместительству педагог оставил большой след в отечественном искусстве. Благодаря таланту и обаянию Владимир Коренев сыграл огромное количество ярких ролей, которые пополнили золотой фонд театра и кино.

Глава города подчеркнул, что за время преподавательской деятельности артист воспитал талантливых актеров, которые по сей день продолжают дело мастера, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников, — подытожил Сергей Собянин.

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Он учился в ГИТИСе, на выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила артиста. Помимо этого, работал в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, который сейчас носит название «Электротеатр Станиславский», и был ведущим актером труппы. На счету Владимира Коренева множество театральных работ, а также ролей в кино, среди которых «Дети Дон Кихота» и «Метод Лавровой».

Читайте также: Скончался исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко

умер актерсоболезнования мэра МосквыСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Все мнения
О проекте