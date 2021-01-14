Автор Ржевского мемориала назвал реальную цену «Аленки»

Фото: vk.com / Нововоронеж Online

Скульптура «Аленка» из Нововоронежа стоит порядка двух миллионов рублей, один миллион — это только себестоимость. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату Андрей Коробцов.

Ранее памятник Аленке выставили на продажу на аукционе. Стартовая цена монумента — миллион рублей.

— Как я понимаю, скульптура была выполнена в ковке, а ковка — большое ремесло, — заметил Коробцов. — Мне тяжело назвать ее цену, но, полагаю, один миллион — это только себестоимость, а реальная цена — миллиона два. Дело в том, что ковка — очень трудоемкий процесс. Лист металла расковывается, сваривается вручную, все делается по определенной, крайне непростой технологии. Это труд, и труд нелегкий. Честно говоря, мне было даже обидно за автора «Аленки», потому что его вины в произошедшем не было — он наверняка старался, подошел к процессу ответственно, показывал эскизы заказчику, и именно на последнем лежит ответственность. Заказчик сам просмотрел эту историю, не проконтролировал, обратился не к тому человеку.

Стоимости «Аленке», как считает Коробцов, прибавит и вызванный ею ажиотаж — эту скульптуру видела вся страна, и даже человек, далекий от искусства, вполне мог бы захотеть поставить ее у себя во дворе.

— Либо покупателем может стать частный коллекционер, — предположил скульптор, — Аленка прекрасно смотрелась бы в музее, в частной коллекции. А вот на улицы города ее выставлять не стоит — уже попробовали один раз, особой симпатии у людей это не вызвало. Так что памятник станет прекрасным приобретением для того, кому понравилась его необычная история.

Коробец добавил, что скульптуру нельзя назвать однозначно плохой или некачественной — она просто неуместно смотрелась на улице города, несмотря на то, что мастер, видимо, некий народный умелец, наверняка очень старался и вложил много труда в свою скульптуру. Вина в произошедшем лежит только на заказчике, который «не смог грамотно организовать процесс и принять работу».

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