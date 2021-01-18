Пожилым прихожанам церквей советуют оставаться дома

Спасатель-доброволец Ольга Шушпанова дезинфицирует храм святителя Алексия, митрополита Московского в Северном Бутове. Раствор, который используется для санитарной обработки, безопасен и для людей, и для церковной утвари / Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Волонтеры добровольного отряда «Спасение ПРО» провели дезинфекцию помещений храма святителя Алексия, Патриарха Московского, чудотворца в Северном Бутове, расположенную на Куликовской улице.

Бригаду пригласил сам настоятель храма иерей Виталий Никишин.

Священник рассказывает, что в настоящее время богослужения проводятся в небольшом деревянном здании, стоящем у МКАД. В скором времени рядом будет строиться просторная церковь. А пока руководство храма советует пожилым людям не выходить из дома, не подвергать себя опасности. Священники благословляют их молиться дома. Для того чтобы защитить тех, кто все-таки приходит для молитвы в храм, здесь принимают все возможные меры.

— Хотя у нас помещение небольшое — около 50 квадратных метров, и обычно его посещает небольшое количество прихожан, в праздничные дни здесь может собираться до 40 человек, — рассказывает отец Виталий. — При этом мы проводим службы с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, каждый день своими силами мы обрабатываем ручки входной двери и иконы. А теперь мы решили еще и организовать дезинфекцию с участием специалистов.

Спасатели быстро откликнулись на просьбу священнослужителей и приехали буквально на следующий день после официального обращения.

Прежде чем приступить к обработке помещений храма, представители добровольного отряда готовят снаряжение и специальный раствор.

— А от него не испортится церковная утварь? — уточняет настоятель храма отец Виталий. — Да и, как вы заметили, церковь у нас деревянная, ничего страшного не произойдет?

— Не волнуйтесь, дезинфицирующий прибор полностью безопасен для обработки поверхностей, он никак не испортит ни стены, ни пол, ни утварь, — успокаивает присутствующий на месте руководитель добровольного пожарно-спасательного отряда «СпасениеПРО» Алексей Самсонов. —Также он полностью безопасен и для людей. Только протирать сразу не надо, нужно немного подождать, чтобы высох: для того, чтобы был эффект от обработки.

Доброволец Ольга Шушпанова надевает специальный костюм, маску, на спину вешает аппарат «Патриот», в который помещается 12 литров дезинфицирующего раствора.

—Конечно, поначалу было тяжело, но сейчас приноровилась и привыкла, —делится Ольга.

Подготовка завершена, пора приступать к работе. Внутри храма добровольцы разбрызгивают раствор, сделанный на основе хлора, а потом протирают иконы, к которым прикладываются прихожане. Со своей работой справляются быстро, примерно за 40 минут.

—В нашем отряде больше 20 человек, —рассказывает Алексей Самсонов. —В основном это студенты. Вначале все проходят инструктаж, после чего допускаются к выполнению задач. В последнее время спрос на дезинфекцию помещений, которые посещает большое количество людей, вырос.

По словам представителей отряда, иногда за день они успевают обработать несколько помещений для разных организаций.

—Сегодня у нас это первый объект, —поясняет Алексей Самсонов. —Бывает обычно в среднем по три. Работаем чаще в южной части города. Многие предприятия уже знаю нас и регулярно посылают официальные запросы на проведение дезинфекции. С церковными зданиями нам тоже уже приходилось работать.

Спасатели напоминают, что даже в обработанных помещениях необходимо соблюдать меры безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник управления Юго-Западному административному округу главного управления МЧС по городу Москве:

— Из-за того, что храмы ежедневно посещают прихожане, особенно в дни православных праздников, церкви становятся объектами с массовым пребыванием людей. Поэтому наши сотрудники вместе с добровольцами выезжают туда для проведения дезинфекции. Благодаря регулярной профилактической работе мы минимизируем риски распространения коронавирусной инфекции.

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