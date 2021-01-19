Войска, которым нипочем любые препятствия

Гвардии капитан Эльгар Бадаев укладывает толовые шашки для подрыва льда / Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

В четверг, 21 ноября, отмечается День инженерных войск. В преддверии праздника военные столичного региона провели показательные учения. За ними наблюдала корреспондент «Вечерней Москвы».

На полигоне Гвардейской Кантемировской дивизии у деревни Головеньки расчеты тяжелой понтонной техники соревнуются в слаженности действий при наведении переправы. Согласно замерам, проведенным военными в 9 утра 19 января, толщина ледового покрова на реке Наре составила около 20 сантиметров. Этого вполне хватит, чтобы пехота смогла перейти водную преграду по ее поверхности. Но для того чтобы реку форсировали тяжелые армейские грузовики и танки, такой толщины явно недостаточно. Придется беспощадно уничтожать лед и переправляться вплавь. На этот случай военные инженеры еще на рассвете подвезли 75 килограммов тола к излучине реки, где течение спокойно, а берега пологи.

Во льду буравят лунки, заряжают их толовыми шашками с электрическими детонаторами. По команде гвардии капитана Эльгара Бадаева подрывники замыкают цепь. Раздается оглушительный синхронный взрыв более сотни толовых зарядов, взметаются вверх центнеры расколовшегося льда. А к огромной полынье уже спешат по склону тяжелые грузовики, уминая колесами глубокий снег и сбрасывая в воду металлические плоты-понтоны.

— Из этих элементов мы соберем надежный мост, — говорит гвардии ефрейтор Сергей Гулько. — Или можно буксировать понтоны с техникой катерами, как паромами.

Желаем кантемировцам успеха и отправляемся на другой полигон, где в заснеженном перелеске неподалеку от станции Селятино сражаются с условным противником бойцы Гвардейской Таманской дивизии. Обстановка приближена к боевой. Согласно полученному подразделениями заданию условные террористы организовали множество преград для штурмующих их гвардейцев: завалили единственный проезд в густом лесу спиленными бревнами, создали препятствия из горящих автомобильных покрышек, возвели баррикаду из строительного мусора.

— На помощь личному составу здесь приходят ИМРы, инженерные машины разграждения, — рассказывает заместитель начальника инженерной службы Таманской дивизии гвардии капитан Дмитрий Шакур.

ИМР — это мощный мотор, защищенные легкой стальной броней борта, шасси на гусеницах, как у танка Т-72. Впереди у этой спецтехники — широкий нож бульдозера и трал для уничтожения мин. Сзади — длинная суставчатая стрела крана-манипулятора, похожая на драконью шею с зубастой головой-захватом. «Пастью» этого манипулятора ИМР легко зацепляет многотонные бетонные блоки, перекусывает толстые бревна и гнет железные балки. На полном ходу сносит горящие груды бревен. Может разминировать дороги и городские сооружения, рушить укрепления врага, выдерживать неприятельскую стрельбу. А управляет этим механическим «драконом» один из лучших механиков-водителей дивизии — Александр Сухарев, гвардии старшина.

По итогам учений таманцы справились со своей боевой задачей на отлично, вовремя ликвидировав все преграды на пути гвардейских танкистов. Кантемировцы тоже оказались на высоте, хотя один из понтонов у них и попал на мель. Но это не страшно. Ведь, как известно, тяжело в учении — легко в бою!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бахтияр Набиев, начальник инженерных войск западного военного округа, генерал-майор:

— Инженерные войска — самые технологичные в Вооруженных силах России. В войну они обеспечивают продвижение нашей армии. В мирное время — очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

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