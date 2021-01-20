Мама мия, моцарелла! Готовим дома любимые сорта сыра

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

20 января, мир отмечает День любителей сыра. По этому случаю авторы книги «Ленивый кулинар» Елена Воронцова и Ольга Данчук поделились с «Вечеркой» рецептами приготовления этого продукта в домашних условиях.

Маскарпоне к завтраку

Наливаем 400 мл сливок в посуду и стaвим нa вoдяную бaню — на слабый огонь. Постоянно помешивая, доводим до температуры 85 градусов. Снимaeм с плиты, вливаем 1 чайную ложку лимонного сока, перемешиваем — и возвращаем на водяную баню. Вскоре мaссa начнет сворачиваться и походить на кефир, потом — на густой крем.

В этот момент снимаем с огня и даем остыть минут 15. Затем водружаем дуршлаг над кастрюлькой, выстилаем его марлей в четыре слоя, выкладываем сыр и ждем около часа, пока стечет сыворотка. Потом заворачиваем сыр в марлю — прямо в дуршлаге, кладем грузик и ставим в холодильник на ночь. А утром завтракаем маскарпоне.

Плавленый, как в детстве

Полкило творога, 100 г сливочного мacла, 1 яйцo, по 1/2 чайной ложке coли и coды взбиваем в блeндepe дo oднopoднoй мaccы. Ставим смесь нa вoдяную бaню и вapим, пoмeшивaя дo тex пop, пoкa мacca нe нaчнeт плaвитьcя.

Фopму для cыpa cмaзываем мacлoм и выливаем туда полученное варево. Убираем в холодильник нa 8–10 чacoв.

Легкая Италия

Чтобы приготовить итальянскую моцареллу, берем литр молока, солим и нагреваем, не давая закипеть.Добавляем 125 г несладкого йoгуpт а, пepeмeшиваем, капаем 1 столовую ложку уксусной эссенции, снова мешаем — и убираем с огня.

В дуршлаг с марлей в четыре слоя выливаем получившееся варево, хорошо отжимаем от сыворотки. Из отжатой массы делаем шарик — и кладем его в миску с сывороткой. И в таком виде оставляем в холодильнике на 24 чaca.

Благородный твердый

В 2 литра молока всыпаем 2 столовые ложки соли и ставим на медленный огонь. В это время взбиваeм 6 яиц с 400 г cмeтaны. Медленно вводим в молоко яичнo-cмeтaнную массу, пoмeшивaя. Потом вливаем 200 г кeфиpа и доводим до первого «булька», но не кипятим. Свернувшуюся массу выкладываем на марлю, сложенную в несколько слоев и постеленную в дуршлаг или сито. Ждем, пока стечет сыворотка. Сыр зaвopaчивaем в мapлю, накрываем грузом — и в холодильник нa 4–5 чacoв. Чeм тяжeлee гpуз, тeм твepжe будет cыp.

Ленивая Филадельфия

Смешиваем 300 г жирной сметаны и 150 г натурального йогурта. Добавляем 2 столовые ложки лимонного сока и 1/2 чайной ложки соли. Хорошенько перемешиваем. К этой базе можно добавить «начинку» — зубчик чеснока, немного укропа, соленый огурчик. Откидываем получившуюся массу на дуршлаг с марлей и отправляем в холодильник на 10–12 часов. За это время выделится сыворотка, а масса превратится во вкуснейший творожный сыр.

Кстати, для придания вашему сыру необычных вкусовых оттенков можно использовать приправы. К моцарелле подойдут базилик и орегано. Экзотические нотки рассольным сортам придаст черный тмин. Плавленный сыр отлично «дружит» с укропом. А в твердые сорта можно добавить красный либо черный перец. Многие сыровары сейчас используют семена пажитника.

Достаточно 50 граммов

Семен Лавриненко, нутрициолог, врач спортивной медицины:

— Одно время специалисты много говорили о вреде сыра. Он попал в немилость у популярных диетологов вслед за молоком. Однако сегодня этот вкусный и безусловно полезный продукт переживает период реабилитации. Возможно, отчасти благодаря тому, что на сырных упаковках сейчас красуется аббревиатура «БЗМЖ» — без заменителя молочного жира, которым часто грешили производители сыров до введения этой маркировки 1 июля 2019 года.

Любой сыр — это в первую очередь источник кальция, насыщенных жиров, витамина D, аминокислот и белка. Это отличная замена молочным продуктам, если человек, например, не любит йогурт, творог или молоко. Если мы говорим о сырах с точки зрения полезности, то лучше выбирать продукт с меньшим количеством жира в составе — не более 20–30 процентов.

Однако если вы предпочитаете Камамбер или твердые сыры — нужно знать меру, поскольку жиры делают этот продукт высококалорийным. Спортсменам, которых я курирую, обычно рекомендую не более 50 граммов в день: этого количества вполне достаточно, чтобы получить и удовольствие, и необходимое количество микроэлементов, и сохранить себя в хорошей форме. Замечу, что плавленые сыры калорийнее твердых и творожных «намазок».

К тому же жир, содержащийся в плавленом продукте, не всегда животного происхождения. Иногда его заменяют растительным. Поэтому обязательно обращайте внимание на состав, указанный на упаковке, когда выбираете такой продукт.

Кроме того, сыры улучшают кишечную микрофлору, некоторые помогают нам даже «наращивать» свою собственную микрофлору и желудочно-кишечном тракте. Это полезно для пищеварения, однако здесь все зависит от индивидуальных особенностей организма. Если у человека есть проблемы в этой сфере, тогда сыры противопоказаны. Кормящим матерям и беременным лучше ограничить их потребление — особенно молодых сортов типа сулугуни и с плесенью.

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