Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главврач московской поликлиника рассказала, как проходит ее день
Главный врач детской поликлиники № 143 Юлия Власова у входа в медучреждение / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Главврач московской поликлиника рассказала, как проходит ее день

Дженни Самойлова

Общество

Главный врач детской городской поликлиники № 143 Юлия Власова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как проходит ее трудовой день и что она считает важным в своей работе.

Утро Юлии Власовой начинается в 6 часов 30 минут со звонка будильника.

— Поскольку я по натуре «сова», времени, чтобы проснуться, надо много. Встаю трудно,— говорит Юлия Ивановна.— Но предстоящий день насыщен разными делами, встречами и другими планами. Поэтому эти мысли помогают окончательно проснуться и поднимают с постели в бодром настроении.

По словам Юлии Ивановны, завтрак у нее легкий.

— Несколько месяцев назад отказалась от хлебобулочных изделий, мучного и сладкого. Поэтому теперь в рационе обязательная чашка кофе, сыр или йогурт без сахара, — рассказывает Юлия Власова. — Что касается утренних традиций, то до работы успеваю проводить младшего, семилетнего, ребенка в школу. Не всегда получается пообщаться вечером, так как с работы приезжаю иногда довольно поздно. Так что утро — это наше с ним особенное время, когда мы разговариваем, что-то обсуждаем. Эти моменты я очень ценю.

В 8 часов 20 минут Юлия Власова садится за руль автомобиля и отправляется на работу. В дороге она проведет менее получаса.

— Стараюсь использовать это время с пользой, — говорит она. — Слушаю аудиокниги, образовательные лекции. Например, сейчас прохожу курс по ораторскому искусству, выполняю практические упражнения, учусь владеть интонацией и голосом. Приезжая в детскую поликлинику, главный врач не спешит в рабочий кабинет.

— Поднимаюсь всегда пешком — мой кабинет находится на последнем, пятом этаже, — рассказывает Власова. — Через каждый этаж я прохожу, проверяя его санитарное состояние. Пока поднимаюсь, успеваю пообщаться с коллегами, так как стараюсь быть в курсе того, что у них происходит, с каким настроением они приходят на работу. Часто общаюсь с пациентами. Если вижу, что у человека возникли какие-то трудности, то обращаюсь с вопросом, чем могу помочь. Такое неформальное общение важно, оно помогают мне понять, на что следует обратить внимание, чтобы посещение поликлиники было максимально комфортным для родителей и детей. На часах 9 утра, и главный врач детской городской поликлиники № 143 заходит в свой кабинет. Рабочий день начинается.

— И начинается он, как правило, с плановых совещаний, — отмечает Власова. — На них мы рассматриваем и решаем задачи, поставленные перед нами Департаментом здравоохранения города Москвы, обсуждаем другие текущие экономические, кадровые, юридические моменты.

Вторая половина дня, по словам главврача, проходит не менее напряженно.

— Часто выезжаю в наш филиал. Цель таких поездок — инспекция здания или встреча с коллективом, — говорит Юлия Власова. — Кроме того, нередко во второй половине дня Департамент здравоохранения проводит селекторные совещания с главными врачами столичных учреждений. Также уделяю время работе с обращениями пациентов.

На часах 8 вечера, и рабочий день подходит к концу.

— Этот момент наступает всегда неожиданно. На любимой работе день пролетает незаметно. И очень радует, что плодотворно, — говорит Юлия Власова.

СПРАВКА

Юлия Ивановна Власова, главный врач детской городской поликлиники №143, родилась в Москве 15 сентября 1979 года. В 2002 году окончила медицинский университет. Прошла обучение в ординатуре по оториноларингологии. В 2006 году начала трудовую деятельность в медицинских учреждениях столицы. В марте 2018 года назначена главным врачом детской городской поликлиники № 143 Департамента здравоохранения города Москвы.

Свободное время любит проводить с семьей. Увлекается рисованием, вокалом и игрой на гитаре. Любимые места в Москве — столичные парки, где можно не только прогуляться с семьей, но и позаниматься спортом. Замужем, воспитывает двоих детей.

Читайте также: Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

врачрабочий деньвостребованная профессия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте