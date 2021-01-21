Главврач московской поликлиника рассказала, как проходит ее день

Главный врач детской поликлиники № 143 Юлия Власова у входа в медучреждение / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Главный врач детской городской поликлиники № 143 Юлия Власова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как проходит ее трудовой день и что она считает важным в своей работе.

Утро Юлии Власовой начинается в 6 часов 30 минут со звонка будильника.

— Поскольку я по натуре «сова», времени, чтобы проснуться, надо много. Встаю трудно,— говорит Юлия Ивановна.— Но предстоящий день насыщен разными делами, встречами и другими планами. Поэтому эти мысли помогают окончательно проснуться и поднимают с постели в бодром настроении.

По словам Юлии Ивановны, завтрак у нее легкий.

— Несколько месяцев назад отказалась от хлебобулочных изделий, мучного и сладкого. Поэтому теперь в рационе обязательная чашка кофе, сыр или йогурт без сахара, — рассказывает Юлия Власова. — Что касается утренних традиций, то до работы успеваю проводить младшего, семилетнего, ребенка в школу. Не всегда получается пообщаться вечером, так как с работы приезжаю иногда довольно поздно. Так что утро — это наше с ним особенное время, когда мы разговариваем, что-то обсуждаем. Эти моменты я очень ценю.

В 8 часов 20 минут Юлия Власова садится за руль автомобиля и отправляется на работу. В дороге она проведет менее получаса.

— Стараюсь использовать это время с пользой, — говорит она. — Слушаю аудиокниги, образовательные лекции. Например, сейчас прохожу курс по ораторскому искусству, выполняю практические упражнения, учусь владеть интонацией и голосом. Приезжая в детскую поликлинику, главный врач не спешит в рабочий кабинет.

— Поднимаюсь всегда пешком — мой кабинет находится на последнем, пятом этаже, — рассказывает Власова. — Через каждый этаж я прохожу, проверяя его санитарное состояние. Пока поднимаюсь, успеваю пообщаться с коллегами, так как стараюсь быть в курсе того, что у них происходит, с каким настроением они приходят на работу. Часто общаюсь с пациентами. Если вижу, что у человека возникли какие-то трудности, то обращаюсь с вопросом, чем могу помочь. Такое неформальное общение важно, оно помогают мне понять, на что следует обратить внимание, чтобы посещение поликлиники было максимально комфортным для родителей и детей. На часах 9 утра, и главный врач детской городской поликлиники № 143 заходит в свой кабинет. Рабочий день начинается.

— И начинается он, как правило, с плановых совещаний, — отмечает Власова. — На них мы рассматриваем и решаем задачи, поставленные перед нами Департаментом здравоохранения города Москвы, обсуждаем другие текущие экономические, кадровые, юридические моменты.

Вторая половина дня, по словам главврача, проходит не менее напряженно.

— Часто выезжаю в наш филиал. Цель таких поездок — инспекция здания или встреча с коллективом, — говорит Юлия Власова. — Кроме того, нередко во второй половине дня Департамент здравоохранения проводит селекторные совещания с главными врачами столичных учреждений. Также уделяю время работе с обращениями пациентов.

На часах 8 вечера, и рабочий день подходит к концу.

— Этот момент наступает всегда неожиданно. На любимой работе день пролетает незаметно. И очень радует, что плодотворно, — говорит Юлия Власова.

СПРАВКА

Юлия Ивановна Власова, главный врач детской городской поликлиники №143, родилась в Москве 15 сентября 1979 года. В 2002 году окончила медицинский университет. Прошла обучение в ординатуре по оториноларингологии. В 2006 году начала трудовую деятельность в медицинских учреждениях столицы. В марте 2018 года назначена главным врачом детской городской поликлиники № 143 Департамента здравоохранения города Москвы.

Свободное время любит проводить с семьей. Увлекается рисованием, вокалом и игрой на гитаре. Любимые места в Москве — столичные парки, где можно не только прогуляться с семьей, но и позаниматься спортом. Замужем, воспитывает двоих детей.

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