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Биологический музей имени Тимирязева провел занятие, посвященное хлебу
Фото: pexels.com

Биологический музей имени Тимирязева провел занятие, посвященное хлебу

Анастасия Бобрикова

Общество

Биологическом музее имени Тимирязева на базе электронной школы «Биоэфир» состоялось занятие, посвященное самому, казалось бы, привычному для каждого из нас продукту — хлебу. Но много ли мы знаем о том, что с таким большим удовольствием съедаем утром с кусочком сыра?

Занятие рассчитано на юную публику, но его с неподдельным интересом слушали даже самые взрослые участники.

Оказывается, хлеб существует в мире с незапамятных времен. По самой популярной версии, которой придерживаются многие ученые, хлеб получился случайно — в результате выкипания каши и попадания ее на раскаленное подобие печи (костер обкладывался камнями, которые нагревались и давали возможность готовить пищу). С того момента человек понял, что из зерна можно создавать очень сытный и простой в приготовлении продукт.

После краткого введения в историю нас познакомили с зерновыми культурами, из которых можно готовить хлеб. Помимо привычных ржи и пшеницы, мы увидели множество других растений, из которых также можно сделать горячо любимый нами продукт, среди них: амарант (хлеб из амарантовой муки имеет огромную пищевую ценность и богат белком), гречиха (гречневый хлеб богат микроэлементами и содержит в себе витамины B1, B2, A, E), а также рис (изделия из которого прекрасно подходят для людей, предпочитающих безглютеновые продукты).

— Для малышей наши занятия полезны тем, что они существенно расширяют кругозор, а также затрагивают элементы ботаники, — подвела итог заведующая отделом ботаники в Тимирязевском музее Елена Михеечева. — Эти знания могут пригодиться ребятам при изучении биологии. Взрослым полезно будет узнать больше о той пище, которую мы все употребляем каждый день. Ведь, к сожалению, не все осведомлены о том, какой из видов риса самый полезный и какие существуют полезные альтернативы гречке, рису или макаронам.

После занятия я купила амарантовый хлеб и была приятно поражена. Оказывается, мы многого не знаем, и даже самые банальные вещи в действительности могут оказаться настоящим открытием!

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