Биологический музей имени Тимирязева провел занятие, посвященное хлебу

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Биологическом музее имени Тимирязева на базе электронной школы «Биоэфир» состоялось занятие, посвященное самому, казалось бы, привычному для каждого из нас продукту — хлебу. Но много ли мы знаем о том, что с таким большим удовольствием съедаем утром с кусочком сыра?

Занятие рассчитано на юную публику, но его с неподдельным интересом слушали даже самые взрослые участники.

Оказывается, хлеб существует в мире с незапамятных времен. По самой популярной версии, которой придерживаются многие ученые, хлеб получился случайно — в результате выкипания каши и попадания ее на раскаленное подобие печи (костер обкладывался камнями, которые нагревались и давали возможность готовить пищу). С того момента человек понял, что из зерна можно создавать очень сытный и простой в приготовлении продукт.

После краткого введения в историю нас познакомили с зерновыми культурами, из которых можно готовить хлеб. Помимо привычных ржи и пшеницы, мы увидели множество других растений, из которых также можно сделать горячо любимый нами продукт, среди них: амарант (хлеб из амарантовой муки имеет огромную пищевую ценность и богат белком), гречиха (гречневый хлеб богат микроэлементами и содержит в себе витамины B1, B2, A, E), а также рис (изделия из которого прекрасно подходят для людей, предпочитающих безглютеновые продукты).

— Для малышей наши занятия полезны тем, что они существенно расширяют кругозор, а также затрагивают элементы ботаники, — подвела итог заведующая отделом ботаники в Тимирязевском музее Елена Михеечева. — Эти знания могут пригодиться ребятам при изучении биологии. Взрослым полезно будет узнать больше о той пище, которую мы все употребляем каждый день. Ведь, к сожалению, не все осведомлены о том, какой из видов риса самый полезный и какие существуют полезные альтернативы гречке, рису или макаронам.

После занятия я купила амарантовый хлеб и была приятно поражена. Оказывается, мы многого не знаем, и даже самые банальные вещи в действительности могут оказаться настоящим открытием!

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