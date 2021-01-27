Великолепная пятерка: какие украшения носить в этом году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

25 января исполнилось 116 лет с тех пор, как в Южной Африке нашли самый большой алмаз в истории — «Куллинан». Его масса 3106 каратов. «Вечерка» поговорила с ювелирным дизайнером Натальей Гольцевой о трендах в мире украшений.

— Если говорить о типах украшений, то в моде сейчас в первую очередь серьги. И этот тренд уверенно удерживает свои позиции как минимум 8–10 лет. Сначала все объяснялось «эпохой селфи» — съемки лица или верхней части тела крупным планом. А как украсить лицо и сделать кадр более ярким и привлекательным? Конечно, с помощью стильных серег! Затем появился тренд на инфобизнес. Многие профессионалы устремились в онлайнпространство, чтобы делиться своими знаниями.

Записывают видеокурсы, проводят вебинары. Долго слушать «говорящую голову» очень сложно, поэтому люди и стараются выглядеть в кадре интересно. А в 2020–2021 годы причин иметь в своем арсенале стильные серьги стало еще больше: многие перешли на удаленку и ежедневно участвуют в рабочих онлайн-конференциях. На втором месте по актуальности — украшения на шею. Массивные цепи различных видов плетения, а также многоярусные конструкции из тонких цепей разной длины с различными медальонами и подвесками. Кольца и браслеты, безусловно, тоже актуальны, но в меньшей степени.

Плебей в благородном семействе

Изумруд в России хоть и драгоценный, но не слишком редкий камень. Ювелиры говорят о нем снисходительно: мол, ничего особенного. Изумруды добывались у нас попутно с бериллиевой рудой. Металл бериллий широко применяется в промышленности. Поскольку продуктивная зона по бериллию сегодня простирается в глубь земли на 2 км, то можно предположить, что изумрудов, в отличие, например, от александритов, нам хватит надолго.

Царь минералов

На самом деле, алмаз (так называется бриллиант до огранки) — камень не особо раритетный. Однако он на первом месте во всех перечнях драгоценных камней. У него один из самых высоких коэффициентов преломления плюс высокие показатели дисперсии. То есть свет, попадая в кристалл бриллианта, превращается в радугу, создавая очень красивый эффект. Выше дисперсия только у демантоида, но демантоид — довольно мелкий камень, редко встречается в природе и цвет у него не самый эффектный — от зеленоватого до табачного.

Китайские «брюлики»

Выращивать драгоценные камни люди научились еще в позапрошлом веке. Сегодня самый популярный минерал, который растят промышленным способом, — это бриллиант. Ловчее всех освоили этот выгодный промысел в Китае. «Почти настоящие» камешки так наводнили рынок, что теперь, покупая «бриллианты» неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приобретаете продукт, искусственно выращенный в Поднебесной. Но солидные производители придумали хитрость: они наносят особые метки на свои камни.

Жемчуг навсегда

Несомненный тренд вот уже много лет — жемчуг. Но не классическая жемчужная нитка, как у Жаклин Кеннеди, которая моментально прибавит к вашему возрасту лет пять, а жемчуг в сочетании с металлическими цепями и подвесками, с другими натуральными камнями или с чем-то совсем нестандартным типа веревки, проволоки или пластика. Как вариант, можно сочетать много ниток жемчуга разной длины, форм и размеров — от микрожемчужин диаметром 3–4 мм до крупного барочного неправильной формы. И вообще, чем более неправильная форма жемчуга в украшении, тем лучше!

Моносерьги и каффы

Моносерьга, как следует из названия, — это одна серьга. Но не обычная, а заметная и привлекающая внимание за счет крупного размера, длины, необычной формы или яркого цвета. А для самых смелых — за счет сочетания в одной серьге всего перечисленного сразу! Они прекрасно смотрятся с асимметричными стрижками, собранными в хвост волосами или просто с длинными волосами, перекинутыми на одну сторону. Каффы — это серьги, для которых не нужны проколы. Они крепятся не на мочке уха, как классические серьги, а выше — на ушной раковине.

Универсальный минимализм

Некоторые думают, что минимализм — это про минимум украшений или про маленькие, едва заметные камешки. Но это не так. Минимализм — это простые, часто геометрические формы, отсутствие излишнего декора и акцент на чем-то одном — либо на форме, либо на камнях. А если мода на них пройдет, то еще лет через десять она сделает очередной виток и снова вернется. Яркий пример такого украшения «на века» — серьги-кольца.

Великолепная пятерка

— В мире существует множество классификаций драгоценных и ювелирно-поделочных минералов, — рассказывает художник-ювелир Михаил Варнавский. — «Высшую касту» составляют алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит. Иногда к этой компании причисляют благородную шпинель, топаз, хризоберилл. По российскому закону драгоценным считается и жемчуг.

Дело тонкое

Ценность камня определяют по трем признакам: внешнему виду — цвету и чистоте (без мути, крапинок и включений), редкости (не слишком часто встречается в природе) и прочности (долго служит). Именно из такого сырья делают красивые кристаллы — гранят. Иногда везет попасть в огранку и полублагородным камням высокой чистоты и необычного цвета — аквамарину, турмалину, гранату, цитрину, горному хрусталю, раухтопазу. Также очень дорогим бывает жадеит ярко-зеленого цвета. Самые ценные — камни круглой огранки. Квадратный камушек подешевле.

Осторожно, подделка!

Хотя искусственно выращенные минералы — еще не совсем обман. Все-таки химическая формула та же самая — какая разница, камень вырос сам или добрые люди помогли. Поистине эпический размах обрело производство подделок под мировые бренды. Веяние пошло из Франции. Но сегодня и в России можно приобрести копии изделий известных ювелирных домов по ценам вдвое ниже оригинальных. Так, колечко за 900 тысяч рублей обойдется вам в 300 Причем разоблачить подделку сможет только вооруженный монокуляром эксперт той самой фирмы, которой изделие подражает.

Лучшее для мужчин

Ведущие ювелирные бренды позиционируют свои новые коллекции как агендерные. То есть подходящие одновременно и женщинам, и мужчинам. Возьмем в качестве примера кольцо-печатку, круглый медальон на тонкой цепочке, просто цепь без каких-либо подвесок, серьги-кольца, браслеты-каффы или браслеты из натуральных камней. Носят ли эти украшения женщины? Да. Могут ли их носить мужчины? Да, конечно!

Буйство красок

Из камней, не принятых в ювелирный пантеон, делают не кристаллы, а кабошоны — камешки округлой формы. И мастера предпочитают работать именно с такими камнями, поскольку с этим материалом можно отвести душу, «покреативить», не стараясь строго соблюдать правила, как при работе с дорогостоящим сырьем. К тому же и актуальные тенденции располагают. В последние пару лет в моду начали входить цветные камни. И дорогие (сапфир, рубин, изумруд, топаз, аметист, цаворит), и поделочные (лазурит, малахит, коралл, цитрин, кварц и так далее). Конечно, не у всех найдутся средства на рубины, но серебряное кольцо с натуральным родонитом или хризопразом — вполне.

От бабушки

Сегодня очень велик спрос на ювелирный антиквариат. Обеспеченные люди хотят носить драгоценности «с историей», которые достались от прапрабабушки, а не просто «муж подарил».

Отличить дореволюционную огранку просто: чтобы сохранить объем камня, мастера гранили по-особенному: на нижней, «изнаночной» части камня срезали уголок— шип, и получалась как бы площадка — колета. Эта колета — железобетонная гарантия, что ваши сокровища натуральные, а не выращены китайскими умельцами.

Редкость за миллионы

В 2014 году на аукционе в Женеве продавали редчайший по величине сапфир «Голубая красавица Азии». Его вес составлял 392,5 карата или 78 граммов. А купили его за 17,3 миллиона долларов США. На следующий год, тоже в Женеве, ушло с молотка кольцо с рубином «Восход» весом чуть более 25 каратов (5 граммов) и сложной огранки — за 30,3 миллиона долларов.

В апреле 2017 года на аукционе в Гонконге был выставлен розовый овальный бриллиант чистой воды массой 59,6 карата или почти 12 граммов. Сторговали камешек за 71,2 миллиона долларов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Тарасова, культуролог:

— Люди с древних времен знали о связи земных минералов с небесными телами и о влиянии камней на энергетику и судьбу человека. Французский мистик XIX века Элифас Леви в своей книге «Камни — вещь живая» классифицировал связь минералов с определенными стихиями. Камни огненных знаков — алмаз, хризолит, красные камни. Воздушных знаков — цитрин, опал, турмалин всех оттенков, топаз. Земных — малахит, яшма, хризолит, хризопраз, гагат, сердолик, нефрит. Водных — жемчуг, лунный камень, аквамарин, горный хрусталь, лабрадор.

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