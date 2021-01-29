Москвичи смогут застраховать квартиру на льготных условиях

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Городская программа страхования жилья, запущенная правительством Москвы четверть века назад, завершилась, но москвичам предоставят альтернативу. Компания «Ингосстрах» анонсировала новый продукт по страхованию жилья для жителей столицы на аналогичных городской программе условиях.

Полис предполагает защиту от таких рисков, как пожар, стихийное бедствие, короткое замыкание, взрыв, повреждения водой, механические повреждения, а также повреждения инженерных конструкций.

Страхование квартир продолжает оставаться востребованной услугой, поэтому «Ингосстрах» принял решение продолжить работу в этом направлении, предложив горожанам защиту жилья от самых распространенных рисков на льготных условиях», — прокомментировал Вице-президент «Ингосстраха» Виктор Кучер.

За годы существования страховкой воспользовались 2,5 млн семей, было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, пострадавшим выплатили возмещение на общую сумму почти 4 млрд рублей. «Ингосстрах», как участник программы, обеспечивал на льготных условиях страховую защиту жилья в Восточном и Центральном округах столицы. Компания продолжит выполнять все принятые на себя обязательства до истечения срока действия договора страхования в рамках программы.