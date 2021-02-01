Кадеты поклялись быть честными и верными

Ученики школы № 830 Артем Савченко, Дмитрий Локтионов и Евгений Голобурдо (справа налево) дали кадетскую клятву в Музее Победы / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Впервые после снятия ограничений в Музее Победы прошло торжественное мероприятие — ученики школы № 830 дали клятву кадетов. Обещание слушал корреспондент «Вечерней Москвы».

Аккуратная форма, безупречная выправка и лучащиеся радостью лица — к кадетской клятве ученики 7-го класса школы № 830 подготовились со всем возможным старанием. Вот и сейчас ребята используют последние полчаса до начала торжества, чтобы отработать построение. Для детей это важное испытание: они стали первыми кадетамишкольниками района Покровское-Стрешнево. И сегодня они должны показать, что достойны носить это почетное звание.

— Учитывая обстоятельства — пандемию и удаленное обучение, у нас было очень мало времени для подготовки. Но даже при этом ребята подошли к мероприятию с полной ответственностью. Все 20 учеников нашего 7-го класса были сплочены подготовкой к сегодняшнему событию. Пока ехали до музея — полностью сосредоточились, собрались с мыслями и теперь готовы дать клятву, — поделился руководитель кадетского класса Иван Евтушенко.

Полдень. Процессия школьников отправляется к скульптурной группе «Скорбь», расположенной в музее. После минуты молчания ребята в полной тишине возлагают цветы к монументу — как дань памяти защитникам Родины, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

После этого направляются в Зал Славы музея. Здесь им предстоит дать клятву и связать себя кадетским братством.

Ребята встают в две колонны перед возвышающейся в центре зала бронзовой фигурой Солдата-Победителя. По их лицам заметно: волнуются. Однако когда приходит время читать клятву, каждый из них уверенно встает перед строем и четко произносит слова торжественного обещания.

— Это наш первый кадетский класс, который был образован в сентябре 2020 года, — поделилась директор школы № 830 Марина Климова. — Они долго шли к этому и репетировали удаленно. Как только мы вышли с дистанционного обучения, сразу же подали заявку на проведение этого важного мероприятия. И оказались первыми, кто дал клятву кадета после долгого перерыва.

«Клянусь готовить себя к служению Отечеству», «настойчиво овладевать знаниями», «быть честным и верным товарищем»... Обещания, озвученные тонкими юными голосами, звучат по-взрослому серьезно. Тех, кто сможет пронести их через свою жизнь, с полной уверенностью можно назвать достойными гражданами Отечества.

За школьниками наблюдают взрослые: учителя и родители, которые пришли поддержать ребят.

— Наша школа очень долго шла к этому, это была мечта всего нашего педагогического коллектива. Для нас, как и для самих ребят, кадетская клятва — это знаменательное событие, — добавила директор школы № 830 Марина Климова.

Торжественное обещание дают и ученицы кадетского класса. Мама одной из них, москвичка Марина Попова, гордится не только своей дочерью, но и всеми ребятами в целом.

— У меня по всему телу пробегают мурашки от того, насколько это значимо: чтить заслуги и подвиги наших предков, следовать их примеру, — рассказала Марина Попова.

После торжественной части для ребят провели экскурсию по залам столичного Музея Победы. А после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, здесь готовы принять всех желающих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Школьник, директор музея Победы:

— Московские кадеты — наше будущее, наша опора. Они достойные продолжатели славных военных традиций нашей страны. Уверен, среди этих юношей и девушек немало будущих героев, имена которых когда-нибудь увековечит история. Благополучие государства в будущем напрямую зависит от того, сумеем ли мы найти нужный подход к подрастающему поколению и привить ему нравственные ценности.

Читайте также: Музей Победы возобновит цикл программ о композиторах, поэтах и артистах