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«Песни Победы» снова зазвучат в музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

«Песни Победы» снова зазвучат в музее Победы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 30 января, музей Победы возобновит цикл программ «Песни Победы». Новая радиопередача посвящена творчеству Исаака Дунаевского и приурочена к его дню рождения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Каждый час с 10:00 до 19:00 посетители услышат рассказ о биографии композитора. В течение всего дня будут звучать его песни о Великой Отечественной войне: «Ехал я из Берлина», «Две подруги», «На врага за Родину» и многие другие.

«Песни Победы» снова зазвучат в музее ПобедыФото: пресс-служба музея Победы

Проект «Песни Победы» рассказывает о композиторах, поэтах и артистах, в чьем творчестве ярко представлена тема Великой Отечественной войны. Первая лекция состоялась в Музее Победы 13 апреля 2018 года и посвящалась Александру Александрову.

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