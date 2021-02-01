Чистильщик опасных фарватеров

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Новейший корабль противоминной обороны (ПМО), который будет носить имя Героя Советского Союза, для ВМФ России строят в Северной столице корабелы Средне-Невского судостроительного завода.

Специалисты уже завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Тральщик уже выведен из цеха, теперь предстоит осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

Тральщики проекта 12700 «Александрит», разработанного Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами. При строительстве «Петра Ильичева» используются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. У корабля уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, причем срок его службы неограничен.

Тактико-технические характеристики

Водоизмещение: около 890 тонн

Длина: 62 м

Ширина: 10 м

Полная скорость хода: около 16 узлов

Экипаж: 44 человека

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Как сообщили «ВМ» в группе информобеспечения ВМФ департамента информации и массовых коммуникаций Мин обороны РФ, корабли ПМО нового поколения будут составлять основу минно-тральных сил на всех военных флотах РФ, повысив эффективность выполнения задач.

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Сергей Шойгу, министр обороны России (из речи 12 января 2021 г.):

— Важно не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа. Следует развивать военную науку, внедрять новые способы применения войск. В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты.

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