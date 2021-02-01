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Балерина крупного калибра
Фото: eng.chinamil.com.cn / Zhang Wenju

Балерина крупного калибра

Александр Хохлов

Общество

Сверхмощная и высокоточная самоходка калибра 152 мм и прежде считалась лучшей в мире, но после глубокой модернизации наша «Мста-СМ» стала супероружием.

Сейчас, после получения новой аппаратной «начинки», у САУ повышена точность наведения и улучшена прицельная скорострельность, которая доведена до 10 выстрелов в минуту.

Через горы и долины

В январе 2021 года в 150-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа поступили 18 усовершенствованных самоходных гаубиц «Мста-СМ». Такими артиллерийскими системами повышенной мощности продолжают оснащаться Сухопутные войска во всех военных округах России.

«Мста-СМ» предназначена для уничтожения на дальности до 30 километров ядерных средств противника, его артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления. Также САУ показывает превосходные результаты при разрушении крупнокалиберными снарядами полевых фортификационных сооружений и препятствовании маневрам резервов противника в глубине его обороны. Одна из основных особенностей «Мсты-СМ» — возможность поднимать орудийный ствол выше 45 градусов. Это позволяет стрелять через высокие препятствия, что делает самоходку незаменимой при боях в горах.

Налет — в одиночку

Глубокую модернизацию крупнокалиберной самоходки провели специалисты екатеринбургского завода «Уралтрансмаш». Теперь у «Мсты» улучшена прицельная скорострельность и повышена точность наведения. В башне САУ теперь есть баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС или GPS. Также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях. Система управления механизмов заряжания стала программно управляемой. САУ способна иметь боезапас из десяти типов снарядов. Из механизированной укладки нужный боеприпас по команде выберет умная автоматика.

«Мста-СМ» получила возможность вести стрельбу в режиме огневого налета. Это позволяет одним самоходным орудием одновременно поражать цели несколькими выстрелами, производимыми на разных траекториях и разными зарядами. Благодаря этому снижено время нахождения артустановки на огневой позиции и повышается ее живучесть в бою. Этой же цели служит и «Накидка» — комплект высокотехнологичных средств, который позволяет повысить защиту САУ от радиолокационного, теплового и оптического обнаружения более чем в 1,5 раза. Приборы разведки противника не «увидят» нашу самоходку.

А также в области балета…

Полные изящества движения, изысканная грация, четкость поворотов… На площадке вблизи танковой директрисы вытворяет пируэты... САУ «Мста-СМ». Да боже ж мой — она танцует! Да, ежегодно с 2014 года для зрителей проходящих в Подмосковье «Танкового биатлона» и Международного военно-технического форума «Армия» военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии устраивают «танковый балет». В сопровождении кавалеров, танков Т-80У, примой-балериной выступает крупнокалиберная самоходка. Словно провинциальная барышня-толстушка на губернском балу, она, кокетливо развернув башню, кружится в кадрили. Иностранные гости выпадают в осадок. Ни в одной из армий мира не способны пустить в пляс 44-тонную машину. Кантемировцы же считают фигурное вождение элементом боевой подготовки.

Убойная сила

Для САУ «Мста-СМ» разработана большая линейка боеприпасов, но работы по новинкам ее арсенала средств поражения продолжаются. В конце января 2021 года стало известно о начале испытаний нового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95.

Как сообщалось в открытой печати, он снабжен инерциальной и спутниковой навигационными системами и несколькими вариантами головок самонаведения.

Надо заметить, что прежде самым известным российским управляемым снарядом был «Краснополь» с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 25 км. САУ «МстаСМ» может получить в боекомплект новый боеприпас «Краснополь-Д» с боевой дальностью до 43 км.

Самоходная гаубица «Мста-СМ»

Предназначена для уничтожения вражеских артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, систем ПВО и ПРО, противотанковых систем и живой силы.

Боекомплект

В кормовой части башни установлены два механизированных конвейера с зарядами и снарядами. В боекомплекте из 50 снарядов этой самоходки имеются осколочнофугасные, активно-реактивные постановщики помех, а также высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь». Вес снаряда: около 25 кг. Подача в укладки может осуществляться с грунта через специальный механизированный подающий лоток, расположенный снаружи на корме башни. Дополнительные конвейеры подачи боеприпасов с грунта позволяют вести стрельбу без расхода внутреннего боекомплекта.

Башня

Масса башни без боекомплекта составляет 13,5 тонн. Башня может вращатся вручную маховиком, или с помощью электродвигателя на 360° по горизонту. Толщина листов корпуса и башни составляет 15 мм, это обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту экипажа.

Характеристики

Длинна с пушкой вперед: 11,9 м. Ширина и высота: более 3 м. Скорость по шоссе: до 60 км/ч. Мощность двигателя: 780 л. с. Запас хода: до 500 км.

Экипаж

Состоит из 5 человек. По правому борту в передней части башни размещается командир, по левому борту: наводчик. За наводчиком и командиром размещены два места для заряжающих. В передней части по середине корпуса расположено место механика-водителя.

Пулемет НСВТ

Калибр: 12,7мм .Предназначен для борьбы с легкобронированными целями, для уничтожения живой силы противника и поражения воздушных целей.

Системы наводки орудия

Преимуществом самоходки является возможность выбирать цели и наводить орудие как при помощи специальной автоматизированной системы с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины.

Тормоз отката и накатник

Замедляют скорость отдачи при выстреле и возвращают ствол в начальное положение.

Эжектор

Устройство продувки ствола орудия от пороховых газов.

152-миллиметровая пушка

Со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, что превышает подобный параметр других САУ. Такие характеристики достигнуты за счет усовершенствованной конструкции механизма заряжания. Наведение орудия возможно в диапазоне углов от −4 до +68° по вертикали. Подъём орудия может осуществляться как вручную маховиком, так и с помощью электродвигателя. Дальность стрельбы «Мста-СМ» составляет более 40 км (у «Мста-С» не более 25 км)

Дульный тормоз

Предназначен для уменьшения отдачи при выстреле.

Сошки

Служат для дополнительной фиксации ствола во избежание преждевременного износа механизмов крепления и поворота орудия. Во время боевой работы сошки убираются.

Корпус

По геометрии подобен корпусу танка Т-72, сварен из стальных броневых катанных листов и разделён на три отделения: отделение управления, боевое и силовое (моторно-трансмиссионное)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Сокирко, военный эксперт:

— Я видел боевую работу этой крупнокалиберной самоходки во время боевых действий против террористов в Чечне: удар «Мсты» подобен смерчу. Наша САУ после модернизации превосходит все зарубежные аналоги. Скорострельностью она опережает американскую самоходную гаубицу M109A6 PIM. У «Мсты-СМ» больше возимый боезапас, поэтому боевую работу она может выполнить сразу после марша, не дожидаясь подвоза снарядов. И экипаж наш лучше защищен. По тактико-техническим характеристикам «Мста-СМ» превосходит конкурентов — германскую артустановку PzH 2000 и южнокорейскую К9 Thunder.

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