Неприхотливое, вездеходное грузотакси

Реставратор Евгений Гайн в кузове советского грузовика ГАЗ-52-05. Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по небольшой откидной лестнице / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Москвич Евгений Гайн начал работы по восстановлению редкого автомобиля ГАЗ-52-05 1975 года выпуска — советского гибрида грузовика и пикапа. Корреспондент «Вечерней Москвы» прокатился на раритетном авто.

Евгений Гайн обнаружил грузовик в Иркутской области. Списанный автомобиль принадлежал расформированному колхозу. Реставратор выяснил, что машина абсолютно комплектна и на ходу, и тут же ее приобрел. По словам Евгения Гайна, грузовик наглядно показывает одно из интереснейших направлений советской автомобильной промышленности.

— В СССР грузовой парк не отличался разнообразием, — объяснил Гайн. — Были либо полноценные грузовики, размером с ЗИЛ, либо городское маршрутное такси — как микроавтобус РАФ. Для деревни же нужно было что-то с большей проходимостью, неприхотливое к ремонту и менее требовательное к качеству топлива. Тогда советские инженеры решили совместить грузовик и автобус. Кабина обычного грузовика марки ГАЗ-52 установлена на специальное укороченное шасси, а вместо стандартного бортового кузова — некое подобие дилижанса.

По словам Гайна, ГАЗ-52-05 можно увидеть во многих кадрах советской хроники. На таких автомобилях селяне приезжали покорять Москву.

Чтобы автомобиль снова мог ездить, понадобился минимум усилий: прочистить карбюратор, разобраться с маслом и топливом, перетянуть ремень генератора и восстановить аккумулятор. Осталось снять цепи противоскольжения, которые намертво приржавели к колесам, — и смело можно выезжать на общую дорогу. Корреспондент «ВМ» прокатился в кузове и узнал, какой была дорога в Москву для селянина.

Комфортным кузов назвать сложно. У боковых бортов две жесткие лавки, рядом с кабиной — еще одна, обитая дерматином. Вот и все убранство. Трясет при поездке нещадно, даже на небольшой скорости. Держаться можно лишь за деревянный каркас брезентового тента — никаких поручней не предусмотрено. Нет и отопления. Стоило тронуться, как весь кузов уже был в снежной пыли.

Зато, при всех неудобствах, загрузить в него можно пару шкафов. А при переезде объем груза нередко играет решающую роль. К тому же машина потребляла практически любой бензин, что заметно удешевляло ее использование. Да и проехать ГАЗ-52–05 может по самым сложным дорогам.

Вскоре машина будет готова к выставкам: осталось лишь немного подкрасить, залатать тент, заменить правое крыло и уничтожить ржавчину.

Тактико-технические характеристики:

— Грузоподъемность: 2500 килограммов

— Двигатель: шестицилиндровый, карбюраторный

— Мощность: 75 лошадиных сил

— Расчетная температура эксплуатации: от –45 до +40 градусов

— Емкость бензобака: 90 литров

— Расход топлива: 20 литров на 100 километров

— Скорость: до 70 километров в час

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