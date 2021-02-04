Йога и любовь. Как асаны могут помочь в отношениях

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Йога не только способствует хорошей растяжке, подтягивает тело, формирует хорошую осанку и учит правильному дыханию, но она еще известна тем, что укрепляет дух человека и нормализует разные функции в организме. Известно, что некоторые асаны влияют на пищеварительную систему, Халасана (поза плуга) стимулирует работу щитовидной железы. Но главная польза йоги все-таки в том, что эта практика является отличной терапией против стресса: помогает успокоить нервы, принять реальность, стать уверенней в себе и научиться радоваться каждому дню. Сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga Alliance), основатель «Культурной организации 108» рассказала «Вечерней Москве» о том, как йога может помочь в отношениях с противоположным полом.

Йога, как и любой вид физической активности, приносит практикующим ее удовольствие от занятий и, соответственно, повышает ценность человека в его собственных глазах. Можно сказать, что практика йоги помогает обрести каждому опору внутри самого себя. Когда вы практикуете йогу, то ваш взгляд направлен не во внешний мир, где вы можете сравнивать других с собой, находить в себе те или иные недостатки, быть недовольным собой и, по сути, не любить себя.

Во время занятий йогой ваш взор направлен внутрь: вы должны научиться самоконтролю, правильному дыханию, выполнению асан. А это не всегда так просто, как выглядит на картинке. Сложно удерживать баланс, не терять равновесие, находиться в некоторых статичных позах, совмещать все это с дыханием и делать все это с точки зрения комфорта для себя.

Йога, в отличие от других видов нагрузки, главная задача которых направлена на преодоление себя, наоборот, учит телесному и душевному комфорту. Она лучше любых других тренировок помогает понять: вы — это самое важное, что у вас есть. А это значит, что йога учит любить себя, уважать себя и свое тело. Она учит искать баланс не только во время практики, но и с окружающим миром, частью которого являются и мужчины. Она позволяет взять под контроль не только тело, но и эмоции, а также лучше понять свои желания и мотивацию.

Что может дать йога тому, кто практикует ее, в вопросе взаимоотношений с противоположным полом?

Как мы уже говорили, йога учит прежде всего спокойствию духа, бесконфликтности и принятию. А значит, силы того, кто занимается йогой, направлены больше на созидание и понимание разных процессов, чем на желание самоутвердиться и доказать что-то своему партнеру. С психологической точки зрения подход, который открывают для себя люди, практикующие йогу, более взрослый: он позволяет укрепить отношения, лучше понимать себя и своего партнера.

Это известный факт, что йога меняет характер человека, делая его более уравновешенным и понимающим то, что ему нужно. Психологи часто говорят о том, что работать нужно не над отношениями, а над собой: если изменитесь вы — изменится отношение к вам со стороны партнера. Йога еще раз доказывает эту теорию. Ведь отношения с противоположным полом — это не борьба за выживание или поиск доказательств, кто круче и больше добился.

В отношениях, как и в йоге, важны баланс, комфорт и понимание того, чего вы хотите. Трудно достичь баланса, когда партнеры смотрят в разные стороны и их жизненные приоритеты не совпадают. К сожалению, это не всегда понятно тем, кто пытается создать пару, отсюда возникают недопонимание и большинство разногласий. Чтобы таких проблем не возникало, нужно хорошо понимать себя, и тогда рядом с вами не будет случайного человека.

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