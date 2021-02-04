Врачи телемедцентра ведут консультации круглосуточно

Руководитель телемедицинского центра Мариам Пахуридзе в своем рабочем кабинете. Под ее контролем почти 200 врачей консультируют пациентов с коронавирусом, которые сейчас лечатся дома / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Врачи столичного телемедицинского центра проводят ежедневно более пяти тысяч консультаций для пациентов с коронавирусом. В четверг, 4 февраля, «Вечерняя Москва» побывала в учреждении и узнала, как работают специалисты.

Телемедицинский центр для больных с COVID-19, проходящих лечение на дому, начал работу в Москве в марте 2020 года. За это время его врачи провели сотни тысяч консультаций.

— Сейчас в центре работают порядка 180 врачей, 30 операторов и 10 администраторов, — рассказала руководитель центра Мариам Пахуридзе.

Главная задача специалистов — следить за состоянием здоровья тех пациентов, которые лечатся дома. Это могут быть как пациенты, выписанные из стационаров, так и те, кого направили на домашнее лечение из КТ-центров.

— У нас есть четкий алгоритм, согласно которому мы осуществляем контроль за состоянием пациентов, отслеживаем динамику их жизненных показателей и течение болезни, — пояснила Пахуридзе.

У этих людей есть возможность самостоятельно, в круглосуточном режиме, обратиться для получения консультации к врачу телемедицинского центра. Для этого в специальном приложении есть функция отправки запроса.

Тем же, у кого возникают трудности технического плана, операторы помогают дистанционно по телефону настроить технику для проведения консультации.

— Если у человека совсем нет возможности выйти по видеосвязи, то в каких-то крайних случаях общение в врачом происходит просто по телефону, — уточнила руководитель центра.

Во время телемедицинской консультации врачи узнают у пациентов основные жизненные показатели: температура, общее самочувствие, сатурация, есть ли жалобы, кашель, одышка. Кроме того, возможность видеть человека, хоть и по видеосвязи, позволяет врачам оценить состояние здоровья пациента.

Врач телемедицинского центра Ольга Бантыш до пандемии работала в городской поликлинике терапевтом, но решила попробовать для себя что-то новое.

— Опыт, что я здесь получаю, уверена, пригодится мне в будущем, — поделилась она.

Закончив беседу с одним из пациентов, Ольга рассказала:

— Очень удобно, что я могу видеть человека. Благодаря видеосвязи я в состоянии оценить его активность. Кстати, людям тоже спокойно, когда они видят человека в белом халате, — добавила она.

Исходя из полученной во время консультации от пациента информации, врачи могут скорректировать симптоматическую терапию (лечение проявлений болезни без целенаправленного воздействия на основную причину и механизмы ее развития. — «ВМ»). Кроме того, в случае выявления ухудшения самочувствия человека врач принимает решение о проведении очного осмотра на дому или оказании экстренной медпомощи.

Также одним из элементов осмотра является проведение теста на одышку, который помогает определить степень дыхательной недостаточности у пациента.

— Мы просим человека сделать глубокий вдох и на выдохе посчитать от 1 до 30, — пояснила методику старший врач телемедицинского центра Мадина Агаева. — Если получилось сделать это упражнение без остановок, то все в порядке.

В Комплексе социального развития столицы напомнили, что при возникновении симптомов острой респираторной вирусной инфекции необходимо незамедлительно вызвать врача на дом.

— В зависимости от симптомов и тяжести заболевания в каждом конкретном случае лечение может назначить только врач, — подчеркнули в ведомстве.

КСТАТИ

Врачи телемедцентра также следят за состоянием здоровья горожан, которые принимают участие в пострегистрационном исследовании вакцины против коронавирусной инфекции. Медицинские специалисты созваниваются с ними по видеосвязи, чтобы выяснить, каково общее состояние здоровья подопечного, отвечают на возникающие у участников исследования вопросы.

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