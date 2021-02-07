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Счастливые асаны. Как с помощью йоги обрести состояние умиротворения
Фото: Из личного архива Нины Коломийцевой

Счастливые асаны. Как с помощью йоги обрести состояние умиротворения

Василий Плиткин

Общество

Йога — очень непростая практика, и она влияет не только на физическое состояние человека. Благодаря йоге можно проработать более тонкие уровни человеческой личности, а именно энергетическую и эмоциональную составляющие. О том, какие асаны помогают достичь состояние счастья, «Вечерней Москве» рассказала сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga Alliance), основатель «Культурной организации 108» Нина Коломийцева.

Для каждой цели есть специальные упражнения и комплексы, которые постепенно активизируют и направляют потоки энергии в нужное русло. Существуют асаны (позиции тела в пространстве) для того, чтобы расслабиться. При этом вы можете воспользоваться рядом асан и для того, чтобы настроиться на продуктивную работу. Кроме того, есть даже такие асаны, которые помогают обрести состояние умиротворения и счастья. 

Это асаны, которые активизируют определенные точки в нашем теле, а также влияют на перераспределение напряжения. Благодаря их регулярному выполнению можно отметить улучшения относительно своей стрессоустойчивости и способности к восстановлению после стресса. Эти асаны также позволяют развить способность к максимально неспешному и взвешенному принятию решений. Они воспитывают в человеке умение ясно мыслить в любых ситуациях, не позволяя эмоциям брать верх. Конечно, эмоции никуда не уходят, они остаются. А человек позволяет им полноценно протекать сквозь него, но они минимально влияют на принятые им решения.

Что же это за асаны?

Дханурасана. Делает позвоночник более гибким, укрепляет нервную систему, толстый и тонкий кишечник, печень и селезенку, укрепляет мышцы живота. Устраняет негативные состояния ума. Рекомендуется к выполнению в течении 1–2 минут.

Пашчимоттанасана. Растягивает заднюю поверхность спины и положительно воздействует на жизненный нерв. ​Делает ум более спокойным, расслабленным. Рекомендуется к выполнению в течении 2 минут.

Баласана (поза ребенка). Это поза релаксации. Способствует расслаблению и оздоровлению позвоночника, успокаивает ум. Компенсирует прогиб предыдущих асан. Рекомендуется к выполнению в течении 2 минут.

Навасана. Оказывает позитивное воздействие на область живота, желудок, печень и селезенку. Развивает волевые качества характера, помогает преодолеть негативность. Рекомендуется к выполнению в течении 1–2 минут.

Также есть физиологическое объяснение тому, как именно йога влияет на улучшение настроения. Гормоны, отвечающие за хорошее настроение, вырабатываются в коре надпочечников. Поэтому во время стимуляции этих органов, происходит выработка гормонов, улучшающих настроение. Поэтому неудивительно, что, выполняя асаны с прогибами, мы тоже можем чувствовать прилив положительных эмоций и приятные ощущения.

Нина Коломийцева, сертифицированный специалист международной ассоциации йоги (Yoga Alliance), основатель «Культурной организации 108». «Культурная организация 108» — проект, идея которого пришла Нине Коломийцевой в период активного углубления в практики йоги и медитацию. Это организация, целью которой является помочь людям сделать самое сложное, что есть в жизни, — заглянуть в себя и раскрыть свой духовный потенциал. Нина признается, что йога в ее жизнь пришла очень давно. На нее оказала влияние ее мама: будучи преподавателем йоги и психологом, она познакомила Нину со специальной литературой, делилась знаниями по философии и жизненной мудростью.

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