На мужской территории. Как сокращение «неженских» профессий повлияет на рынок труда

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С января 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда о допуске женщин в сферы, ранее для них закрытые. Смогут ли представительницы прекрасного пола потеснить мужчин в «исконно мужских» профессиях и влияет ли половая принадлежность на качество труда, «Вечерней Москве» рассказали эксперты рынка труда и девушка, которая стала лучшей в «мужской» специальности.

С этого года женщинам можно управлять большегрузными фурами, водить поезда и командовать матросами. В Москве уже появились девушки, которые стали управлять электропоездами столичного метрополитена. А раньше это могли делать только мужчины. Как пояснили в Минтруде, сокращение списка «неженских» профессий стало возможным благодаря современным технологиям, которые позволили улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и облегчить их труд.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова считает, что на сегодняшний день под запретом для женщин остались лишь те производства, куда они и сами не стремятся. При этом разделение на мужской и женский труд сегодня минимально.

— Принцип поиска работы у мужчин и женщин сильно отличается. Мужчины ищут более высокооплачиваемые позиции. Они чаще соглашаются на серые схемы, если неофициальная зарплата будет больше. Женщины предпочитают официальное устройство, пусть даже зарплата будет ниже, — сказала эксперт.

Голованова уточнила, что мужчины не интересуются работой по уходу за тяжелобольными, детьми — той, где нужны типично женские качества, такие как чуткость, милосердие, нежность. Зарплата на таких позициях невысока.

По словам представительницы SuperJob, на «мужские» профессии женщины идут осознанно, имея четкий план, идею. Это расчет на карьеру, заработок. В подобных случаях женщины действительно способны продвинуться по служебной лестнице и многого добиться.

— Прекрасно, что женщины могут теперь реализовать себя в качестве водителей тяжелых грузовиков, на высотных работах и в прочих новых открытых для них вакансиях. Но я не думаю, что подобные направления станут популярны у женской половины в силу очевидных причин — такая работа достаточно тяжела и опасна. Занимать эту нишу они будут в тех случаях, если с этих позиций произойдет отток мужчин, — добавила она.

По мнению руководителя службы исследований портала HeadHunter Марии Игнатовой, тенденция расширения списка профессий, доступных для женщин, подстегнет конкуренцию на рынке труда. У работодателей появляется более широкий выбор, кандидатов станет больше.

— Найти квалифицированного рабочего специалиста очень сложно. Зарплата, разумеется, не зависит от того, займет вакансию мужчина или женщина. Никакой дискриминации в этом плане быть не может, это определено законом. Доход может зависеть от того, сколько сотрудник или сотрудница наработали, — уточнила собеседница «Вечерней Москвы».

Игнатова заявила, что тенденция расширения списка — это позитив. Она считает, что рынок становится разнообразнее, соискателям будет легче найти свою работу. Но говорить о количественных метриках, по ее словам, рано.

— Прошло совсем мало времени, чтобы понять, устремятся ли женщины на открытые для них «мужские» вакансии. Считать в процентах поданные резюме и анализировать реакцию рынка можно будет через полгода, — добавила Игнатова.

В свою очередь сварщица-чемпион Диана Багаутдинова считает: мужчины не должны опасаться того, что их потеснят женщины. Об этом она заявила корреспонденту «Вечерней Москвы».

В 2019 году на национальном чемпионате России «Молодые профессионалы» москвичи стали призерами, среди них Багаутдинова оказалась единственной представительницей прекрасного пола. Она планировала принять участие в 2020 году в чемпионате мира, но планы были сломаны.

— Конечно, из-за ковида все перенесли! Границы закрыты, на общественные мероприятия в большинстве стран наложили ограничения. Все сдвинули. Есть надежда на то, что мы с ребятами сможем принять участие в состязаниях в недалеком будущем! — сообщила чемпионка.

Профессия сварщика никогда не являлась закрытой для женщин из-за исторических особенностей. Она стала внедряться в сороковых годах прошлого века, вытесняя клепку. Так как во время войны женщины заменили на производстве мужчин, разделения в профессиях не было. Женщины-сварщицы внесли неоценимый вклад в победу. Запрещать работать сварщицами после 1945-го не стали. Однако профессия, несомненно, тяжелая, и работают в этой сфере в подавляющем большинстве мужчины.

Багаутдинова продолжает тренироваться в составе команды Мосгаза. Она призналась, что парни помогают ей переносить тяжелые баллоны с газом и перемещать металлические детали — самостоятельно это делать молодой девушке было бы трудно. Зато она великолепно варит шов. Багаутдинова добавила: она сомневается в том, что женщины потеснят мужчин в отраслях, где требуется физическая сила.

— Может быть, и есть такие девушки, кому нравится поднимать тяжести. Но я думаю, их совсем мало. Когда труд станет максимально автоматизирован, между мужскими и женскими профессиями исчезнет разница. Пока разница есть, — заметила сварщица.

Юный мастер посоветовала всем девушкам, которые хотят добиться хороших результатов, независимо от того, кем они работают, постоянно оттачивать навыки. Это поможет стать лучшей, несмотря на то, в каком коллективе ты трудишься — в мужском или женском. Она считает, что ради успеха можно пожертвовать личной жизнью и увеселительными мероприятиями с друзьями: необходимо все время тренироваться, тогда все получится.

В 21 год девушка не спешит замуж, у нее другие планы. При этом Багаутдинова считает, что семья каждой женщине необходима.

— Нельзя всю жизнь отдать работе. Нужны муж, дети, дом, в котором тебе тепло и тебя любят. Просто я решила, что все это у меня случится немного позже, — уточнила сварщица.

Девушка пожелала читательницам «Вечерней Москвы» обрести себя в профессии и при этом найти семейное счастье.

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