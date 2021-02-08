Сергей Собянин: Интересных изобретений стало больше

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премию города доктору педагогических наук Виктории Пичугиной. Она работает в Институте стратегии развития образования Российской академии образования, занимается историей педагогики и педагогической антропологией / Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В понедельник, 8 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых с Днем российской науки и вручил награды работникам профильных организаций столицы.Премии города получили 78 жителей столицы.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Традиционно по случаю праздника мэр провел торжественную встречу с учеными.

— Отрадно, что молодых перспективных московских ученых, разработчиков с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения — интереснее, — сказал Сергей Собянин.

Молодые ученые ежегодно получают премии правительства Москвы за выдающиеся результаты по итогам фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук. Также награды полагаются за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, которые повышают эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.

В этом году на участие в конкурсе подали 1042 заявки сотрудники 184 организаций города. Лауреатами премии стали 78 молодых ученых. Их разработки и исследования уже успели зарекомендовать себя на практике. Так, Николай Никитин и Екатерина Евтушенко разработали вакцину против краснухи. Исследования на животных подтвердили полную безопасность препарата.

Федор Сенатов и Алексей Максимкин разработали индивидуализированные биомиметические клеточно-инженерные конструкции, с использованием которых в ветеринарных клиниках уже прошли четыре успешные операции по реконструкции участков костей в конечностях животных.

Метод подбора терапии для лечения онкозаболеваний, разработанный при участии Максима Сорокина, показал свою эффективность. Сейчас, в рамках клинических испытаний, этот метод используется для персонализации лечения более 230 пациентов из Москвы, Калуги, Петрозаводска и других городов России.

Алгоритмы, предложенные Павлом Двуреченским и Александром Гасниковым, нашли применение при разработке транспортно-экономической модели грузоперевозок.

Разработка Юрия Яновича помогла спроектировать и реализовать несколько решений с использованием технологии блокчейн. Среди них, например, системы для борьбы с контрафактной продукцией на рынке пластиковых труб. Эта разработка уже прошла успешное тестирование на Климовском трубном заводе. А результаты научных работ Александра Бабурина внедрены в проекты Технического университета имени Баумана, Университета имени Ломоносова, Научно-исследовательского института автоматики имени Духова и Института спектроскопии РАН. Его предложения применяется, например, в проектах по разработке плазмонных, фотонных и сверхпроводящих устройств квантовой обработки информации.

Еще один молодой ученый, Константин Когос, написал двенадцать компьютерных программ. Разработанное им программное обеспечение, препятствующее утечке различной информации по скрытым каналам, уже внедрено в работу некоторых компаний.

Весь список награжденных опубликован на сайте nauka.mos.ru. Кстати, в прошлом году был создан Совет лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым, который занимается популяризацией науки.

КСТАТИ

Премии молодым ученым вручают с 2013 года. Заявки принимаются от ученых в возрасте до 35 лет (и до 40 лет — от докторов наук). В 2019 году по предложению мэра Москвы размер одной премии увеличили до 2 миллионов рублей. Если награду получает научный коллектив, то премия делится поровну между его участниками. Выросло и число премий с 33 до 50.

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