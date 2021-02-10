Китайский Новый год — 2021. Чего не стоит делать, чтобы не отпугнуть удачу

Фото: «Вечерняя Москва»

Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый год в Китае выпадает на разные даты обычного григорианского календаря — между 21 января и 20 февраля. Какие обычаи в этот праздник принесут удачу и чего не стоит делать, чтобы не спугнуть счастье, «Вечерней Москве» рассказала таролог Галина Янко.

Китайцы любят декорировать свои дома, школы и рабочие места украшениями красного цвета, который считается счастливым. Согласно известной китайской легенде, красный цвет защищает от злых духов и приносит удачу.

Обычные новогодние украшения включают красные китайские фонарики, которые часто вешают на улицах за несколько недель до Нового года. На двери наклеены красные таблички с разными строками из классической китайской поэзии, а банки и официальные здания украшены красными новогодними картинками с символами благополучия. Поскольку 2021-й является годом Быка, часто можно будет увидеть картины и символы, связанные с этим животным.

Распространенный новогодний обычай в Китае — дарить счастливые красные конверты с деньгами друзьям и семье. Количество подаренных денег часто зависит от отношений между дарителем и получателем, но большие суммы могут быть подарены старшими родственниками. Сумма обычно оказывается четным счастливым числом.

Запрещается убирать или подметать свой дом в день Нового года, так как считается, что вы выметаете удачу из дома. Вся уборка проводится в дни, предшествующие Новому году. Китайцы тщательно избавляются от хлама и пыли даже в самых труднодоступных местах. Это означает отпустить старое и освободить место для нового. Многие люди также тратятся на новую одежду и стригутся.

Другие мероприятия китайского Нового года включают посещение рынков, где в преддверии Нового года покупают украшения, красные конверты, игрушки, одежду и безделушки. В Южном Китае уличные рынки также изобилуют цветами и горшочными растениями.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться. Конечно, это правило распространяется на все праздники, но именно Бык очень чувствителен к агрессии. Нельзя поднимать за столом темы политики, неоднозначные вопросы, ругаться и даже обсуждать что-то слишком эмоционально. При этом кричать и шуметь просто необходимо, но не от агрессии, а от радости. Согласно китайской традиции, шум, песни, фейерверки и даже громкие крики отпугивают злых духов.

Если вы хотите удачи и денег в китайский Новый год, то следует разместить на прикроватной тумбочке в спальне золотую тыкву. Также это защитит вас от болезней и сохранит отличное настроение. Обыкновенную тыкву можно покрасить в золотой с помощью баллончика.

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