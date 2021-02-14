Помощь не бывает лишней: москвичи помогли коммунальщикам справиться с последствиями снегопада

Максим Хмельницкий (слева направо) с сыновьями Максимом и Егором, а также дочкой Таей расчищают парковку во дворе / Фото: Пелагея Замятина, «Вечерняя Москва»

Коммунальные службы города оперативно устраняют последствия снегопада и сильного ветра. Выходные прошли без серьезных происшествий.

Такого обильного снегопада в Москве не видели несколько лет. Только за пятницу в столице выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. Предыдущий суточный рекорд, по данным Гидрометцентра России, был зафиксирован в Москве в феврале 1973 года. К слову, тогда выпало на два миллиметра осадков меньше, чем в минувшую пятницу.

Впрочем, на этом стихия не остановилась и продолжала засыпать город все выходные. В ночь на субботу снежный покров на улицах в среднем вырос на 15 сантиметров. При этом в Измайлове, например, зафиксировали сугробы высотой 73 сантиметра.

Из-за непогоды в московских аэропортах задерживали и отменяли рейсы, на дорогах образовались заторы. На МКАД, например, причиной пробок стали грузовики, которые не смогли преодолеть подъемы. В столичном Департаменте транспорта обратились к водителям с просьбой по возможности отложить поездки на личных автомобилях. Ведь чем меньше будет на дорогах машин, тем быстрее коммунальная техника уберет снег.

На эти работы быстро мобилизовали бригады и всю необходимую технику. Еще перед снегопадом — самым продолжительным за последние три года — был создан оперативный штаб по координации работы городских служб. Возглавил его заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сильный снегопад может принести до 35 сантиметров снега. Мы работаем круглосуточно в усиленном режиме.

В работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации,— сообщил Бирюков, уточнив, что только за одни сутки с улиц города убрали примерно 1,1 миллиона кубометров снега.

На опасных участках дорог, в первую очередь на МКАД и в Новой Москве, организовано дежурство тягачей.

Ситуация осложнилась еще и тем, что зима ударила по городу в выходные изо всех орудий: снегопад, сильный ветер, метель и настоящие русские морозы. Системы жизнеобеспечения города находятся под особым контролем.

— На всех предприятиях Комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, — сказал Бирюков.

Аварийные бригады перевели в режим повышенной готовности, заранее подготовили аварийные источники электроснабжения, мобильные котельные, сформировали запасы резервного топлива.

Львиная доля коммуникаций в городе убрана под землю и проходит в специальных коллекторах. Сотрудники Москоллектора не дали снегопаду нарушить работу подземных коммуникаций — очистили от наледи почти 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов. Заммэра подчеркнул, что погоде не удастся застать городские власти врасплох.

— Москва всегда готова к резким погодным изменениям. У нас есть технические средства, у нас есть мощности: по подаче и резервированию тепла, по подаче воды, канализованию стоков, газовые и электрические мощности. Мы всегда готовы к подобным проявлениям и рассчитываем свою работу по более низким температурам, — отметил заммэра.

О самих работниках коммунальных служб столицы тоже позаботились — в сложный погодный период для них по всей территории города организовали пункты обогрева и полевые кухни с горячим питанием.

В целом, по словам Петра Бирюкова, на то, чтобы полностью очистить дворы, дороги и улицы Москвы от снега, коммунальным службам понадобится около пяти дней.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Мы уже давно не видели такой зимы. Тем не менее транспорт ходит, городские службы чистят дороги и улицы. Спасибо огромное!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 14 тысяч снегоуборочной техники очищает городские улицы, на борьбу со снежными заносами вышли более 70 тысяч рабочих ручной уборки. Снег вывозят на 56 снегосплавных пунктов, они способны утилизировать приблизительно 550 тысяч кубометров снега в сутки.

На круглосуточное дежурство в период снегопада в Москве вышли 1,5 тысячи аварийных бригад, на случай нештатных ситуаций в системе энергоснабжения города подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения.

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