Как найти работу после 50 лет

Москвич Иван Гусаров работает смотрителем в музее-панораме «Бородинская битва». Трудоустроиться ему помогли в столичном центре занятости «Моя карьера», куда он обратился после безуспешных самостоятельных походов на собеседования / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 80 тысяч консультаций по профориентации оказала столичная служба занятости за 2020 год. Во вторник, 16 февраля, «Вечерняя Москва» узнала, как город помогает людям поменять сферу деятельности.

Потеря работы — это всегда большой стресс, но особенно тяжело с ним бывает справиться людям предпенсионного и пенсионного возраста. Из-за сложившихся в обществе стереотипов им начинает казаться, что другую работу они больше не смогут найти, а уж смена деятельности вовсе вызывает панику.

В столичном специализированном центре «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы есть специальная программа по трудоустройству людей «50 плюс». В нее входит индивидуальное консультирование, в том числе по социально-психологической адаптации, тренинги по самозанятости и предпринимательству, карьерный коучинг и самоопределение, цикл тренингов по цифровой грамотности и программы дополнительного профессионального образования.

— Таким образом, кандидаты могут расширить свои знания о современном рынке труда, легче адаптироваться к новым реалиям, обрести необходимые навыки поиска работы и повысить свои компетенции, — рассказали в «Моей карьере».

Сотрудники центра умеют найти подход к каждому посетителю, с соискателями они работают индивидуально. И в этом лично смог убедиться 58-летний москвич Иван Гусаров. Он обратился в «Мою карьеру» в январе этого года и буквально через две недели уже был трудоустроен. Теперь Иван Акимович работает смотрителем в музее-панораме «Бородинская битва».

— Я был приятно удивлен тем, как меня приняли в центре занятости, — поделился Гусаров. — Сразу был виден профессионализм и искреннее желание помочь мне, особенно хочу поблагодарить администратора Валентину Бурых и карьерного консультанта Елену Сармину, которая услышала меня и поняла мои пожелания. Москвич добавил, что психологически был готов работать в другой области. У Ивана Акимовича два высших образования — технология управления общественным питанием и госуправление. Последние годы Гусаров выполнял индивидуальные заказы, но все же понял, что хочет иметь стабильный заработок, поэтому и занялся поиском работы.

— Самостоятельные попытки что-то найти не удавались, потому что, глядя на мое резюме и предыдущий большой опыт, работодатели удивлялись должности, на которую я претендую, и отказывали, — пояснил он.

Вакансия в музее-панораме «Бородинская битва» ему понравилась сразу: и коллектив, и график работы, и расположение близко от дома.

— Я очень рад, что мне смогли помочь в центре «Моя карьера», — сказал Иван Гусаров. — Много лет назад супруга обращалась в службу занятости, поэтому есть с чем сравнить — сейчас это действительно эффективный государственный помощник в трудоустройстве.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Преснов, директор музея-панорамы «Бородинская битва» департамента культуры города Москвы:

— Среди наших сотрудников примерно половина — это люди старше 50 лет. К приему на работу людей старшего возраста мы относимся очень хорошо, потому что для нас прежде всего значение имеет, не сколько человеку лет, а насколько профессионально он может выполнять свою работу. У нас в музее появились вакансии, и мы обратились в «Мою карьеру» за помощью в подборе персонала на открывшиеся должности. Я очень рад плодотворному сотрудничеству с этим центром и их профессиональному подходу.

Ирина Швец, директор специализированного центра занятости «Моя карьера» департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Большинство кандидатов старшего возраста — это люди, которые уже решили основные жизненные задачи, вырастили детей и внуков. Они обладают большим жизненным опытом, энергичны и готовы полностью отдавать себя работе. Чтобы помочь соискателям «50 плюс» оставаться востребованными специалистами, в нашем центре занятости «Моя карьера» действует целый спектр продуктов и сервисов, существенно повышающих шансы соискателей старшего возраста на трудоустройство.

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