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Пятилетние звонари делают первые шаги к совершенству
Фото: Михаил Еремин / Вечерняя Москва

Пятилетние звонари делают первые шаги к совершенству

Юлия Панова

Общество

В Домовом храме Мученицы Татианы при Московском государственном университете прошел VI Московский детский фестиваль звонарей. Более 50 ребят продемонстрировали свои умения в этом непростом деле.

Храм наполнен детскими голосами и звонким смехом. Здесь собрались ребята дошкольного и школьного возраста из столицы, Подмосковья и других регионов России.

— Оценивать ребят непросто. Большая часть детей выступает уже не в первый раз, у них есть свой опыт, но многое зависит и от преподавателя: что он вложит в ребенка, чему научит. Очень интересно послушать двоих самых маленьких звонарей, которым всего по пять лет. Они выступят вне конкурса. Приятно наблюдать за юными дарованиями и быть свидетелями их первых начинаний в этом непростом деле, — рассказал руководитель Даниловского колокольного центра и председатель жюри иеродиакон Роман (Огрызков).

После приветственных слов и молитвы гости фестиваля заняли свои места, а дети выстроились у входа в звонницу. Каждое выступление длилось около двух минут, поэтому ребята внимательно следили за порядком выступления, чтобы не пропустить свою очередь. А те, у кого было немного свободного времени, встали вдоль стен и усердно репетировали движения рук. Со стороны они были похожи на дирижеров. Хотя каждый звонарь, по сути, и есть руководитель своего небольшого коллектива: маленьких и больших колоколов.

Больше самих детей переживали их преподаватели. Например, Вадим Ошихмин из храма Троицы Живоначальной у Салтыкова моста привез на конкурс двоих ребят. Одному из них исполнилось семь лет, а другому — одиннадцать.

— У старшего, Дмитрия Менькова, отец звонарь, он занимается давно. А младший, Серафим Есин, учится только два года. Но ему очень нравится. Я переживал, что он будет волноваться, но Серафим повел себя как профессионал, — сказал Вадим Ошихмин.

Он добавил, что у них в приходе храма все знают, что дети участвуют в фестивалях и конкурсах, и поддерживают их. Самих юных звонарей это только стимулирует совершенствоваться и радовать людей колокольными перезвонами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Фомичев, куратор детского фестиваля звонарей:

— Когда мы проводили первый фестиваль, в нем участвовали только четыре школы. Сейчас, спустя 5 лет, их уже больше 30. Можно сделать вывод, что успех нашего фестиваля именно в том, что мы сдвинули с мертвой точки это направление — создание детских звонарных учреждений. У нас при храмах и воскресных школах все чаще стали появляться звонарские классы. Количество юных звонарей с каждым годом увеличивается. А на наш фестиваль теперь приезжают десятки новых талантливых участников.

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