Из промзон сделали временные склады для убранного снега

Сотрудник ГБУ «Жилищник района Перово» Аскар Эшалиев расчищает двор на улице Новогиреевской / Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

23 февраля в столичном Комплексе городского хозяйства рассказали о борьбе с последствиями непогоды.

Снегопад, продолжавшийся несколько дней, сменили крепкие морозы. Их назвали самыми сильными за последние 65 лет метеонаблюдений в Москве. Для того чтобы холода прошли без эксцессов, сформированы 1,5 тысячи аварийных бригад, сделаны запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи дополнительных источников электроснабжения и мобильные котельные.

Также, несмотря на морозы, в Москве стараются оперативно убрать снег. По информации Комплекса городского хозяйства, только за прошедшую неделю с улиц убрано 28 миллионов кубометров снега.

Кстати, такие обильные снегопады — редкость для столицы. Последний раз равное по масштабам погодное явление город переживал три года назад.

— Сейчас в городе 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Их мощности хватает для утилизации всего объема снега, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Там же пояснили, что в обильные снегопады пункты не могут одномоментно переплавить весь объем осадков. Потому снег на них вывозится поэтапно, а чтобы быстрее очистить обочины дорог и дворы от сугробов и обеспечить безопасность дорожного движения и пешеходов, создаются места для временного складирования. Их организуют преимущественно в промзонах. — В некоторых районах столицы для временного складирования снега задействованы переулки с наименее интенсивным движением, — отметили в ведомстве. — Снег оттуда вывезут в самые короткие сроки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Романова, глава управы района Замоскворечье:

— Уже несколько дней подряд полным ходом ведутся работы по очистке от снега улиц, дворовых территорий, кровель, организована работа по вывозу снега. На уборку снега мобилизован весь штат сотрудников «ГБУ Жилищник района Замоскворечье» и привлечена вся снегоуборочная техника.

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