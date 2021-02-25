Из хобби можно сделать источник заработка

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Больше половины граждан в 2020 году стали искать дополнительный заработок. Несмотря на улучшение обстановки, отказываться от подработок люди пока не планируют.

Эксперты, проводившие это исследование, сообщили, что половина респондентов берут подработку по своей профессии в выходные или после основной работы. Это помогло людям не сокращать свои расходы во время пандемии и сохранить уверенность в завтрашнем дне.

Руководитель информационно-аналитического центра Александр Разуваев не сомневается, что такая тенденция сохранится и в 2021-м, и в последующих годах.

— Как говорится, денег много не бывает. При капиталистическом строе очень много возможностей дополнительного заработка. Например, я знаю человека, который всю жизнь, помимо основной работы, связанной с компьютерной графикой, постоянно брал подработку, — рассказал Александр Разуваев.

Такая дополнительная занятость помогла этому человеку выйти на новый уровень дохода и жизни.

— Плюс сейчас очень популярным становится игра на бирже. На сегодняшний день есть около десяти миллионов брокерских счетов. И, соответственно, на это тоже нужны деньги. Так что, когда ограничения снимут и рецессия закончится, а это будет ориентировочно в конце этого года, многие все равно будут работать больше, чем до пандемии, — добавил эксперт.

По его словам, это правильный экономический образ мышления. Человек должен постоянно работать.

— Тем более у нас не условная Швейцария с пассивным доходом от государства. У нас жесткий рынок, и людям, которые постоянно хотят улучшать уровень своей жизни, необходимо постоянно искать способы увеличения дохода, — подытожил Александр Разуваев.

По результатам того же исследования, 11 процентам россиян удалось монетизировать свое хобби и совмещать отдых и заработок.

Примером такого подхода стали молодые мамы, находящиеся в декрете. Например, в центре «Моя карьера» для них проводятся мастер-классы и разрабатываются целые проекты.

— Сегодня многие мамы с детьми готовы развивать свой предпринимательский потенциал, превращать свое любимое дело в бизнес и зарабатывать на этом. Мы рады, что множество людей поверили в свои силы, в способность изменить свою жизнь к лучшему и вдохновить своим примером других, — отметила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Так, в конце 2020 года специалисты организовали программу «Свобода. Ответственность. Доход», в которой помогли сделать женщинам первые шаги на пути создания собственного бизнеса.

— У некоторых наших участниц уже были идеи, как превратить любимое дело в работу, приносящую заработок, — рассказали в «Моей карьере». — Среди идей бизнес-проектов были затронуты самые разные сферы: изготовление детской одежды, составление фруктовых букетов и витаминно-ореховых наборов, продажа домашнего варенья, и даже создание литературных мастер-классов и клубов отдыха для родителей.

Москвичка Екатерина Желенникова давно хотела превратить свое хобби в заработок, но решилась на это только в 2020 году.

— Я мечтала о своем деле со времен студенчества. Уже тогда в голове вертелись тысяча и одна идея о том, что можно сделать про детей и для детей. Выстрелила идея командных интеллектуальных игр для детей, — рассказала Екатерина Желенникова.

Многие участницы программы уже совершили первые продажи на общую сумму свыше 70 тысяч рублей, и останавливаться не планируют.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алиса Безлюдова, сопредседатель комиссии по управлению здоровье персонала Ассоциации менеджеров:

— В 2020 году многим пришлось сократить расходы или воспользоваться отложенными на другие цели деньгами. А кому-то потребовалось искать дополнительный заработок. Приятно видеть, что, по результатам проведенного исследования, большинству удалось достичь цели, ради которой они работают, — то есть сохранить привычный уровень жизни и не отказываться от необходимых вещей. К сожалению, есть и те, кому удержаться на плаву не удалось. В условиях турбулентности рынка нужно быть начеку и внимательно отслеживать изменения. Радует, что многие жители нашей страны, несмотря на кризисное время, увидели для себя новые возможности и пути развития. Гибкость — это необходимое качество в такое непростое время.

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