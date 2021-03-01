«Эустома и львиный зев»: флористы раскрыли секрет идеального букета на 8 Марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В преддверии 8 Марта мужчины по всей стране ринутся опустошать цветочные магазины, чтобы порадовать любимых женщин, родственниц, коллег, начальниц. О том, как безошибочно выбрать идеальный букет, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Что лучше — готовый букет или свой?

По мнению заместителя председателя секции «Розы» клуба «Цветоводы Москвы» Светланы Перепеловой, сборные букеты уже успели надоесть. Если есть вариант не брать «готовый набор цветов», лучше пойти на риск и придумать что-то свое. Например, говорит Перепелова, вместо «набивших оскомину роз, хризантем и гвоздик» можно взять садовые цветы.

— Интересный вариант — эустома, похожая по форме на колокольчик. Или львиный зев, например. Ну а дальше уж совсем экзотика, к которой, в частности, можно отнести протейные — цветы из Южной Африки. Они подсыхают, потом их можно использовать как сухоцветы, так как они не теряют окрас и форму. По сути, их можно потом хранить долгие годы, — сказала эксперт.

И маме, и начальнице: какие цветы понравятся любой женщине?

При выборе цветов самое главное — исходить из личных предпочтений того, кому эти цветы потом дарить, считает Перепелова. По ее словам, кому бы вы ни дарили букет — маме или коллеге по работе, — необходимо отказаться от вышедших из моды роз, тюльпанов и прочих «проверенных» цветов.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Если вкус человека, которому вы хотите преподнести букет, толком неизвестен, выходом из положения может стать что-нибудь нетрадиционное, говорит собеседница «ВМ».

— В случае, когда надо что-то подарить начальнице или родственникам, я советую идти в магазин и смотреть нестандартные варианты. Можно, к примеру, взять розы с необычным окрасом — зеленоватым оттенком. Но без чрезмерной экзотики, конечно, а то можно не угадать, — отметила флорист.

Как определить свежесть цветка?

О свежести цветов многое могут сказать внешние признаки, заявил «ВМ» директор крупного цветочного магазина Георгий Сухаржевский. На примере розы и тюльпана — цветов, которые большинство мужчин, по его мнению, так или иначе подарят женщинам на грядущий праздник, — он рассказал, как выбрать самый свежий цветок.

— И у розы, и у тюльпана есть один понятный каждому признак — качество листвы, которое особенно хорошо видно по стеблю. Если у розы листва зеленая, сочная, гладкая, ничем не заляпанная, то ее можно спокойно брать. Велика вероятность, что это свежий цветок. С тюльпаном то же самое. Но если лист прилегает к бутону, он подсох или не дай бог желтого цвета, то лучше его не брать. Тюльпаны должны быть ровного цвета, их листья — светло-зеленые, хрустящие, — заключил Сухаржевский.

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