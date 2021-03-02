«Считается унижением»: эксперт по этикету назвала самые нелепые подарки на 8 Марта

Фото: pixabay.com

Выбор подарка на 8 Марта является непростой задачей. Большинство представителей сильного пола стараются заранее готовиться к празднику. Как мужчине порадовать женщину и не столкнуться с недоумением и даже недовольством, «Вечерней Москве» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, с точки зрения этикета девушек следует разделять на три условные группы. Первая — это те, с кем мы находимся в интимной дистанции — «так называемые 35 сантиметров». Им в качестве презента можно преподносить практически все.

— Речь сейчас не идет о тех женщинах, с которыми личные отношения, а о родственниках. Им можно дарить одежду, парфюм и даже средства гигиены. Такие подарки точно их не обидят. Исключением, пожалуй, является только белье. В эту группу входят сестры, тети, мама, бабушки и иные родственницы, — сказала Холгова.

Женщинам, которые находятся от вас чуть дальше, то есть на условном расстоянии 1 метр 20 сантиметров, ни в коем случае не стоит дарить парфюм. Не подойдут также предметы гигиены, одежда, банные принадлежности и еда.

Следующий табуированный подарок, который так любят россияне, — это вино, замечает эксперт:

— Этикет к нам идет из Европы, а там вино — это обыденный продукт. Многие европейцы спокойно во время обеденной трапезы позволяют себе выпить бокал сухого или столового. Этот продукт виноделия такой же привычный в странах Запада, как у нас колбасные изделия. Согласитесь, что колбасу уж точно никто не дарит на 8 Марта.

А вот шампанское, заметила Холгова, станет вполне хорошей альтернативой, поскольку ассоциируется с праздником и весельем. Такой подарок можно вручить даже тем дамам, которые входят в третью группу по «шкале близости». К ней относятся коллеги, в том числе женщины-руководители, и просто знакомые.

— Если вы все же решили вручать алкогольный напиток, пусть это будет хорошее дорогое шампанское. Вино можно дарить лишь в том случае, если человек собирает коллекцию. Пополнить запас домашнего бара вашей избранницы или знакомой можно качественными итальянскими или французскими винами, — добавила собеседница «ВМ».

Дурным тоном, по ее словам, будут считаться реплики брендов швейцарских часов и элементов гардероба.

— Ни в коем случае не стоит вручать даме неоригинальный вариант бренда. Это считается унижением. Да и самим не стоит носить подделки брендовых предметов, — предупредила специалист.

Неуместным будет считаться и подарочный сертификат в салон красоты. Холгова предупреждает, что далеко не каждой даме может подойти тот или иной врач:

— А если во время процедуры, например «укола молодости», возникнут негативные реакции? Память о том, что именно вы подарили эту злосчастную процедуру, останется надолго. А зачем вам это нужно?

Категорически запрещено вручать денежные средства, так как это признак безвкусицы.

С точки зрения этикета подарок должен вызывать радостные эмоции и являться сюрпризом, отметила эксперт. Она добавила, что можно дарить современную технику и девайсы, особенно новинки.

Читайте также: Назван топ-5 небанальных подарков для женщин на 8 Марта