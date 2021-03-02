Досуг москвичей в интернете становится более разнообразным

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По данным исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ — «Медиапотребление в России — 2020», минувший год привел к росту пользователей практически всех видов активности в интернете. В частности, серьезный рост продемонстрировали интернет-шопинг, прослушивание подкастов, музыки, радио, а также скачивание фильмов и видео. В свою очередь ведущие телекоммуникационные операторы постарались быстро отреагировать на запрос аудитории.

Так, москвичи получили возможность чаще смотреть хорошие фильмы и телесериалы, а также пользоваться разнообразным образовательным контентом. Оператор Tele2 совместно с онлайн-кинотеатром Wink с 1 марта запустил обновленный проект «Wink Трансформер». Теперь в тематических подборках абоненты оператора смогут посмотреть еще больше фильмов, сериалов, телеканалов, а также образовательного и детского контента.

Абоненты оператора уже давно активно пользуются возможностью изменения тарифов с помощью настроек опций на линейке мобильного приложения. Помимо управления количеством минут и гигабайтов, добавления нужных соцсетей и мессенджеров в пакет, абонентам доступны сервисы с фильмами и музыкой, программы для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья, безлимит на приложения для знакомств.

С начала марта этого года оператор обновляет «Wink Трансформер», существенно увеличивая количество видеоконтента.

Новый проект предлагает абонентам возможность настроить на свой вкус подборки с фильмами, передачами или мультфильмами. При первом подключении сервиса абонентов ждет приятный сюрприз.

— Привычный нам смартфон постепенно превращается из средства мобильной связи в способ погрузиться в иную реальность, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Обратите внимание: люди все меньше звонят, но все больше пишут в соцсетях либо мессенджерах или просматривают видеоконтент. Сейчас с помощью смартфона москвичи не только общаются, но и отдыхают, учатся, ориентируются на местности, работают, делают покупки, знакомятся. Неудивительно, что мобильные операторы все активнее предлагают разные способы интересно провести в интернете время. Для Москвы это тем более актуально, потому что, как правило, немалую часть дня они находятся в дороге.

Интернет помогает им проводить эти два–три часа с пользой. Другой вопрос, что потребляемый контент, на мой взгляд, нужно тщательно фильтровать. Хотелось, чтобы там было поменьше «горизонтального» общения, то есть пустой болтовни друг с другом, и побольше вертикального — когда ты общаешься с человеком, который более развит, чем ты. Например, чтение книги, прослушивание лекции или обучающего ролика — это и есть вертикальное общение. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: скажи, какой контент ты потребляешь, и я скажу, кто ты. Наверное, имеет смысл потреблять информацию, которая тебя развивает.