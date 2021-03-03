Победу принесли командный дух и любовь к профессии

Начальник отдела организации вожатского движения Мосгортура Мария Петрова (крайняя справа) поздравила команду победителей (слева направо): Людмилу Постнову, Ксению Копытову, Анну Берлеву и Александру Тихановскую / Фото: Пресс-служба Мосгортура

В Москве наградили лучших вожатых. Один из призов за победу в конкурсе «Солнечный парус» получила команда Анны Берлевой. «Вечерняя Москва» пообщалась с вожатой Мосгортура и узнала, как добиться успеха.

Магистрант первого курса Московского государственного областного университета Анна Берлева преподает математику в школе 5–6-м классам, а на летние каникулы предпочитает уезжать в детские оздоровительные лагеря, где работает вожатой.

— Я фанат своего дела, — смеется Анна.

Первый раз в качестве вожатой она поехала в детский лагерь летом 2016 года. И с тех пор не может остановиться: сейчас на ее счету не менее 12 проведенных смен.

— Детский лагерь — это всегда новые знакомства, друзья, впечатления, эмоции, которые не купишь ни за какие деньги, — объясняет свою любовь к вожатству Берлева.

А еще это возможность развить в себе скрытые таланты.

— Именно на сменах я научилась рисовать, ставить танцы, монтировать видеоролики, — перечисляет приобретенные навыки вожатая. — И делать всевозможные поделки из подручных материалов. Мы c детьми «строили» замки из коробок и ватманов и «шили» потрясающие костюмы из мусорных пакетов.

Все эти навыки пригодились ей в конкурсе вожатского мастерства «Солнечный парус», который прошел в необычном формате. Впервые это были соревнования не отдельных вожатых, а команд.

Впрочем, нововведение Анну не испугало. Для нее это был не просто вызов, а своего рода реванш: два года назад в индивидуальном зачете до победы она, к сожалению, не дошла. Но капитан Берлева смело взяла ответственность за себя и еще нескольких человек из вожатской команды Мосгортура Big Family.

— Поскольку мы были маленькой частью нашей большой семьи, то решили участвовать под названием Little Big Family, — рассказала Анна, признавшись, что до начала соревнований из всех девочек, с которыми ей предстояло бороться за победу, она знала только одну.

Конкурс проходил в условиях пандемии, поэтому участникам пришлось знакомиться, проходить отборочный тур и готовиться к очным соревнованиям в дистанционном режиме. Но если есть мечта и надежная команда единомышленников, то все получится.

— Главное — верить в себя, свои силы и не сдаваться: не получилось в этот раз, получится в другой, — делится универсальным секретом успеха Анна Берлева. — Заниматься тем, что тебе по-настоящему нравится, и получать от этого удовольствие.

А чтобы стать хорошим вожатым, по словам победителя конкурса профмастерства, нужно любить детей, постоянно их чем-то удивлять, не переставать учиться, быть открытым всему новому, работать над собой и совершенствовать навыки общения.

СПРАВКА

Конкурс вожатского мастерства «Солнечный парус» проходит с 2014 года. Традиционно соревнования проводятся в двух номинациях: «Профи» — для вожатых, отработавших более двух смен, и «Открытие» — для вожатых, которые съездили в детский лагерь пока только один раз. Конкурс состоит из нескольких этапов, по итогам которых и определяют победителей.

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