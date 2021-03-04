«Цветочная» риторика: россиянам напомнили об истинном значении 8 Марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Приближается Международный женский день. В трудовых коллективах и дома 8 Марта милым дамам будут дарить подарки, цветы, косметику. Также 8 Марта символизирует наступление весны. Однако изначально этот праздник имел совершенно другое значение. О том, как оно поменялось за более чем сто лет, — в материале «Вечерней Москвы».

Права и митинги

С конца XIX века женщины во всем мире стали активно бороться за равные права с мужчинами. В начале XX века на волне революционных движений им удалось добиться значительных успехов.

В феврале 1908 года массовые демонстрации женщин прошли в Нью-Йорке, а 28 февраля 1909 года в США состоялся первый национальный женский день, объявленный американской социал-демократической партией. А через год немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день, чтобы представительницы прекрасного пола могли проводить демонстрации, привлекая общественное внимание к своим проблемам.

Международный женский день в 1911 году впервые отметили в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. 2 марта 1913 года женщины вышли на митинги в царской России. Впервые 8 Марта отмечался в нашей стране за несколько месяцев до начала Первой мировой войны — в 1914 году. А 23 февраля по старому стилю и 8 марта 1917 года по новому именно женская антивоенная демонстрация на фоне повышения цен на продукты и их нехватки стала отправной точкой массовых волнений в Петрограде, переросших в Февральскую революцию и приведших к свержению монархии.

Вскоре Временное правительство предоставило женщинам избирательное право, а после Октябрьской революции в 1918 году уже советская власть закрепила на законодательном уровне женское равноправие с мужчинами. Спустя три года женщины-коммунистки в память о событиях 8 марта 1917 года приняли решение отмечать Международный женский день в эту дату. Правда, выходным и праздничным он стал в нашей стране только в 1966 году.

«Цветочный» контекст и его причины

Со временем феминистическое значение праздника как дня солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию было утрачено, отмечает основательница фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest Ирина Изотова. 8 марта стал днем календаря, когда принято поздравлять абсолютно всех женщин, оказывая им знаки внимания независимо от возраста.

— Это связано, на мой взгляд, и с представлением о том, что эмансипация женщин и решение женских проблем в СССР состоялись, и с общей усталостью женщин от советского проекта эмансипации, который был несовершенен. Также это связано с тем, что официальной идеологии в чем-то было выгодно питать и плодить гендерные стереотипы, ослабляя гражданскую вовлеченность женщин. И также с тем, что радоваться весне гораздо приятнее, чем обсуждать проблемы. Поэтому, несмотря на то, что в 1975 году ООН утвердила Международный женский день, призвав страны говорить 8 марта прежде всего о равноправии женщин, в нашей стране постепенно усилилась «цветочная» риторика, — объяснила собеседник «ВМ».

В то же время Ирина Изотова отмечает возвращение в России к истокам праздника, поскольку тема феминизма становится все более популярной.

Игра в гендерный обмен

По поводу 8 Марта в нашей стране также существует потребительский стереотип о том, что в этот день необходимо своему любимому человеку подарить огромный букет цветов, духи или новый смартфон. Однако, с точки зрения нормального понимания праздника, из кожи вон лезть, чтобы именно в этот день сделать приятное, необязательно.

— Идея праздника в другом, но у нас в обществе сложились ритуалы гендерного обмена: я тебе на 23 Февраля, ты мне — на 8 Марта. Ритуалы эти к феминизму отношения не имеют. Это личная задача пары теперь — решить, хотят ли они играть в этот обмен, когда и что друг другу дарить, как строить отношения. Но надо сказать, что потребительство 8 Марта не больше и не меньше любого другого праздника, в рамках которого общество предполагает дарение подарков, — добавила Изотова.

Она чувствует усталость в обществе от гендерных праздников и связанной с ними риторики. Причем это касается и 23 Февраля, превратившегося в «День мужчин», хотя защитником Отечества может быть кто угодно. Впрочем, если рассматривать каждый из этих дней в контексте отношений отдельно взятой пары, то, по словам спикера, если люди любят друг друга, то они найдут возможность сделать приятное своим партнерам независимо от дня календаря.

Российская интерсекциональная феминистка Белла Рапопорт также считает, что с момента появления Международного женского дня его значение в сознании значительной части общества поменялось.

— Действительно, в самом начале этот праздник был утверждающим женскую свободу, независимость и равенство. А сейчас — по-разному. Нельзя говорить за всех. Кто-то продолжает считать так же, а кто-то думает, что это день подарков, цветов, духов, — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Феминистка относится к этим изменениям и разным взглядам в целом нормально. Беллу Рапопорт расстраивает только то, что 8 Марта женщинам желают оставаться «такими же прекрасными, нежными, любящими, украшением коллектива и так далее», а 9 марта им приходится мыть сковородки, оставшиеся после всех торжеств.

Нужно информирование

Белла Рапопорт считает, что изменить ситуацию, чтобы не возникало ни двойных стандартов, ни гендерных стереотипов, связанных с 8 Марта, можно только информированием и дискуссией. А Ирина Изотова в свою очередь говорит, что надо в принципе избегать гендерных стереотипов, предписывающих женщинам конкретные «идеальные» модели женственности.

— Особенно это неуместно в рабочих коллективах, где имеет смысл сделать упор на достижениях женщин, их профессионализме и достоинстве. Праздник — это всегда приятно. Но я бы рекомендовала компаниям в дополнение к корпоративам с корректной риторикой проводить в марте гендерные ликбезы, тренинги по профилактике сексизма, знакомиться с историческим контекстом женского движения. 8 Марта для меня — это день благодарности всем женщинам, благодаря гражданской активности которых у каждой представительницы прекрасного пола есть право на жизнь, безопасность, образование, свободу совести и другие блага, — резюмировала феминистка.

К слову, Всемирный день женщин отмечается 8 марта странами — членами ООН с 1975 года. Однако выходным и праздничным он является далеко не везде, в основном на постсоветском пространстве, а также в Анголе, Афганистане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе и ряде других стран. В Узбекистане 8 марта празднуют День матери. Также 8 марта выходной день для женщин в Китае.

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