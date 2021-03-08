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Дедушка Мороз побаловал подарками и детей, и взрослых
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дедушка Мороз побаловал подарками и детей, и взрослых

Юлия Панова

Общество

8 марта московский Дед Мороз поздравил всех девушек с Международным женским днем в парках столицы и на канатной дороге.

Зима уже постепенно уступает бразды правления весне. Но несмотря на это, у Дедушки Мороза кипит работа.

— Перед отъездом в Лапландию я решил проводить зиму и встретить весну поздравлением моих внучек, дочек, сестричек и бабушек-старушек с 8 Марта, — рассказал сказочный волшебник.

Дед Мороз припас подарки не только для детей, но и для взрослых. Юным красавицам он вручал подарки из своей столичной резиденции, а особам постарше — солнечные желтые тюльпаны.

Первой остановкой весеннего путешествия Деда Мороза стал центр «Высота», который недавно открылся в районе Кузьминки. Там волшебника встречали дети и взрослые. Он пообщался и сфотографировался со всеми желающими, а потом вручил мамам и бабушкам цветы, а детям раскраски. Женщины, не ожидая увидеть волшебника весной да еще и с цветами, теряли дар речи и немного смущались. Зато малыши окружили Деда Мороза и с восторгом болтали с ним.

— Ты раскрась картинку, а потом пришли мне фотографию по электронной почте. Я посмотрю, что у тебя получилось, — дал наказ Дед Мороз маленькой посетительнице и поспешил на улицу, а то в тепле и растаять можно.

Следующей точкой на маршруте стал дворец Дурасова на территории музея-усадьбы «Люблино». Там Дедушку, помимо детей, уже ждали артисты на ходулях. После этого Дед Мороз заехал в парк «Садовники», а завершилось путешествие на канатной дороге.

— В этот праздник я желаю замечательного настроения, веселья, озорства, но не через край, а по делу. Чтобы все были веселы и здоровы. Пусть на вашем жизненном пути все будет ладно да складно, — поздравил Дед Мороз москвичек.

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