Москвичам рассказали о женских образах в архитектуре города
Особое место в архитектуре столицы занимают женские образы. В Международный женский день официальный сайт мэра Москвы рассказал о самых ярких из них.
Кинодива на Воронцовом Поле
Каменная статуя полуобнаженной девушки не раз попадала на телеэкраны. Впервые это произошло в эпизоде фильма «Бег» в 1970 году.
Статуя входит в ансамбль и предмет охраны городской усадьбы Е. Н. Вандышниковой — Э. М. Банза XVIII–XIX веков, расположенной на Воронцовом Поле.
Купальщица в Нескучном саду
Один из красивейших женских образов украшает фонтан на Пушкинской набережной в Нескучном саду. Там находится бронзовая статуя купальщицы, готовящейся прыгнуть в воду.
Фигура девушки появилась в городе в 1952 году, уже после возведения самого фонтана, построенного в 1937 году.
Богиня ночи в доме Стахеева
Еще один фонтан с женской скульптурой — «Богиня ночи» — находится у дома Стахеева на Новой Басманной улице. Загадочная женщина держит над головой фонарь. Фонтан соорудили парижские мастера в XIX веке.
Интересным фактом является то, что когда-то данный фонтан был единственным в Москве, на котором был установлен электрический фонарь.
Также интересной историей обладают революционерка и иудейская царевна в Доме Пашкова, балерина в Парке Горького и женские фигуры в особняке Петра Сысоева.
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