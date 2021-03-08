От нуара до комедии: какие финские фильмы покажут в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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С 11 по 18 марта в кинозале Третьяковской галереи пройдет программа «Новое финское кино», в рамках которой зрителям покажут 10 фильмов, сделанных в Финляндии за последнее десятилетие.

— Программа предлагает познакомиться с разными темами и жанрами: от нуара о жизни двух братьев на окраине Хельсинки и истории об экологической катастрофе до комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюрё, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Откроет программу фильм «Хелене» Антти Йокинена. Далее в расписание программы входят: «Бетонная ночь», «Гигант», «Фехтовальщик», «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», «По ту сторону надежды», «Бесконечная дорога», «Дед, привет!», «К востоку от Швеции», «Аврора».

Показ кинолент пройдет на финском языке с русскими субтитрами.

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