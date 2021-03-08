Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
От нуара до комедии: какие финские фильмы покажут в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

От нуара до комедии: какие финские фильмы покажут в Москве

Никита Абрамов

Кино
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10с4 Карта всех событий

С 11 по 18 марта в кинозале Третьяковской галереи пройдет программа «Новое финское кино», в рамках которой зрителям покажут 10 фильмов, сделанных в Финляндии за последнее десятилетие.

— Программа предлагает познакомиться с разными темами и жанрами: от нуара о жизни двух братьев на окраине Хельсинки и истории об экологической катастрофе до комедии по мотивам романа популярного финского писателя Туомаса Кюрё, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Откроет программу фильм «Хелене» Антти Йокинена. Далее в расписание программы входят: «Бетонная ночь», «Гигант», «Фехтовальщик», «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», «По ту сторону надежды», «Бесконечная дорога», «Дед, привет!», «К востоку от Швеции», «Аврора».

Показ кинолент пройдет на финском языке с русскими субтитрами.

Читайте также: Еще одна картина может пополнить вселенную фильмов о Гарри Поттере

киноФинляндияТретьяковская галерея
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте