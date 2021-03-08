Центры госуслуг доставляли больничные оперативно

Оператор кол-центра Комплекса социального развития Москвы Екатерина Клименко принимает звонок на горячую линию / Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

С момента введения режима повышенной готовности в Москве уже прошел год. За это время операторы горячей линии Комплекса соц развития Москвы приняли более 1,8 миллиона звонков от жителей города.

Большую роль в борьбе с пандемией сыграли сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Они не только работали на горячей линии, но и доставляли больничные листы на дом, а также обучали операторов.

Сотрудница управления аналитики и проверок центров госуслуг «Мои документы» Валерия Волкова рассказала «ВМ», что работать в пандемию было непросто.

— Начинали работу в 8 утра, а домой возвращались за полночь. Но на нас возложена огромная миссия, и кому, как не нам, это делать? — отметила она.

Однажды Валерия с коллегой пришла к пациентке, у которой было две кошки.

— Живет она на последнем, пятом, этаже. Пока проверяли больничный лист, одна из кошек выскочила за дверь. Мы этого не заметили. Когда уже спустились вниз, то услышали, как женщина зовет питомца. Пришлось снова подниматься на пятый этаж, потом искать по всему подъезду кошку и возвращать ее хозяйке. Женщина была нам очень благодарна и пожелала крепкого здоровья всем, кто работает в это непростое время, — рассказала Валерия одну из многочисленных историй.

Анна Разумовская тоже работает в управлении аналитики и проверок «Моих документов». Когда началась пандемия, девушка с большим энтузиазмом включилась в проект по развозу больничных листов.

— Основной принцип наших центров — сделать больше, чем достаточно. А еще — индивидуально подойти к вопросу каждого заявителя. То же самое делала и я, помогая городу, как только началась пандемия. К каждому пациенту я относилась с пониманием и искренностью.

В нашей команде был случай, когда мы не смогли дозвониться человеку, которому был очень нужен больничный лист. Позднее он написал сообщение, что является глухонемым, поэтому и не слышал звонков в дверь. Мы отреагировали очень оперативно: тут же вернулись к пациенту и предоставили ему документ, в котором он крайне нуждался, но не мог забрать сам, — поделилась она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Трефилова, тренер учебного центра «Мои документы»:

— Этот период был непростым для всех. Каждого так или иначе затронула пандемия. И несмотря ни на что, мы справляемся, смело идем вперед, доказывая самим себе и обстоятельствам, что настоящая сила духа и крепкое плечо товарищей всегда рядом. В пандемию я ощутила сильную поддержку коллег.

Вместе мы делали, казалось, невозможное. Конечно, задерживались, уезжая с работы поздно вечером. Но рано утром следующего дня я уже встречала людей, настраивая их на непростую работу.

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