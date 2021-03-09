Кому соединение Меркурия, Юпитера и Сатурна принесет процветание и мудрость

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После того как в большей части января и февраля Юпитер был потерян в солнечном свете, он снова появится в утреннем небе, и 9 и 10 марта можно будет наблюдать, как гигантская газовая планета появляется рядом с Меркурием, Сатурном и полумесяцем. Меркурий, Юпитер и Сатурн выстроятся практически в одну линию, которая будет идти из нижнего левого угла небосвода по диагонали наверх. Хотя такой транзит обычно случается только каждые 20 лет, в 2021 году случилось в первый раз со времен средневековья, когда подобное соединение произошло в воздушном знаке и две планеты встали на расстоянии менее одного градуса друг от друга. Это соединение создаст некую интенсивность для всех знаков, поскольку оно предполагает позитивные изменения в жизни каждого. О том, как такое небесное явление повлияет на представителей разных знаков зодиака, «Вечерней Москве» рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Планета Юпитер может потерять свою силу в знаке Козерога, тогда как планета Сатурн становится могущественной. Планета Меркурий, играющая вспомогательную роль в этом соединении, может нарушить покой различных стран мира. Кроме того, из-за планеты Сатурн многие страны мира будут переживать не лучшую экономическую ситуацию.

Тройной транзит поможет улучшить нашу природу или поведение. Юпитер считается высокодуховной планетой, другими словами, религиозной, а Сатурн известен как повелитель кармы. Таким образом, тройное планетарное соединение образует комбинацию религии и кармы. Юпитер может быть самой большой благоприятной планетой во Вселенной, но из-за этого тройного планетарного соединения он теряет свою силу, а Сатурн становится могущественным, получая большую поддержку от Меркурия. Следовательно, соединение принесет хаос в жизнь представителей знаков стихии огня и воды, ведь планеты проходят через знак Козерога.

Если в вашей карте есть это соединение, то вы можете считать себя особенным человеком. Это соединение приносит процветание и мудрость. Люди, у которых Меркурий, Юпитер и Сатурн вместе в доме, как правило, легко заводят любовные отношения и отличаются привлекательностью. Родные люди вам верны, также соединение отличается верностью к романтическому партнеру. Удача, кажется, тоже на стороне таких людей. Они, как правило, очень разносторонние и эрудированные. Более того, их жизнь часто полна удобств, таких как предметы роскоши, недвижимость, карьера, особенно если соединение происходит в двенадцатом доме. Они склонны быть образованными, умными, удачливыми, бесстрашными, решительными и преданными своему партнеру. Таким образом, это соединение весьма благоприятно.

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