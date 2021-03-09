Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кому соединение Меркурия, Юпитера и Сатурна принесет процветание и мудрость
Фото: pixabay.com/TBIT

Кому соединение Меркурия, Юпитера и Сатурна принесет процветание и мудрость

Василий Плиткин

Общество

После того как в большей части января и февраля Юпитер был потерян в солнечном свете, он снова появится в утреннем небе, и 9 и 10 марта можно будет наблюдать, как гигантская газовая планета появляется рядом с Меркурием, Сатурном и полумесяцем. Меркурий, Юпитер и Сатурн выстроятся практически в одну линию, которая будет идти из нижнего левого угла небосвода по диагонали наверх. Хотя такой транзит обычно случается только каждые 20 лет, в 2021 году случилось в первый раз со времен средневековья, когда подобное соединение произошло в воздушном знаке и две планеты встали на расстоянии менее одного градуса друг от друга. Это соединение создаст некую интенсивность для всех знаков, поскольку оно предполагает позитивные изменения в жизни каждого. О том, как такое небесное явление повлияет на представителей разных знаков зодиака, «Вечерней Москве» рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Планета Юпитер может потерять свою силу в знаке Козерога, тогда как планета Сатурн становится могущественной. Планета Меркурий, играющая вспомогательную роль в этом соединении, может нарушить покой различных стран мира. Кроме того, из-за планеты Сатурн многие страны мира будут переживать не лучшую экономическую ситуацию.

Тройной транзит поможет улучшить нашу природу или поведение. Юпитер считается высокодуховной планетой, другими словами, религиозной, а Сатурн известен как повелитель кармы. Таким образом, тройное планетарное соединение образует комбинацию религии и кармы. Юпитер может быть самой большой благоприятной планетой во Вселенной, но из-за этого тройного планетарного соединения он теряет свою силу, а Сатурн становится могущественным, получая большую поддержку от Меркурия. Следовательно, соединение принесет хаос в жизнь представителей знаков стихии огня и воды, ведь планеты проходят через знак Козерога.

Если в вашей карте есть это соединение, то вы можете считать себя особенным человеком. Это соединение приносит процветание и мудрость. Люди, у которых Меркурий, Юпитер и Сатурн вместе в доме, как правило, легко заводят любовные отношения и отличаются привлекательностью. Родные люди вам верны, также соединение отличается верностью к романтическому партнеру. Удача, кажется, тоже на стороне таких людей. Они, как правило, очень разносторонние и эрудированные. Более того, их жизнь часто полна удобств, таких как предметы роскоши, недвижимость, карьера, особенно если соединение происходит в двенадцатом доме. Они склонны быть образованными, умными, удачливыми, бесстрашными, решительными и преданными своему партнеру. Таким образом, это соединение весьма благоприятно.

Читайте также: Эксперты назвали женские имена, которым скоро улыбнется удача

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Все мнения
О проекте