Ведешь себя как Илья. Влияет ли имя на судьбу человека и его характер

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На днях Департамент труда и социальной защиты города Москвы опубликовал результаты исследования о том, какими именами чаще всего обладают многодетные отцы и матери столицы. «Вечерка» выяснила, как имя может повлиять на судьбу и характер человека.

Чаще всего многодетных матерей столицы зовут Елена или Ольга, а отцов — Александр или Сергей. Но Елены, к примеру, еще и легче других находят работу и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.

— На это влияют их активность и инициативность. У девушек с этим именем лучше выражена эмпатия, и они всегда стремятся к порядку, правда, имеют взрывной характер, но иногда он даже лучше помогает в работе, — рассказала психолог Анна Серегина.

А вот Дарьи, хоть и имеют склонность к контролю, не стремятся занять кресло начальника. Они предпочтут быть администратором или секретарем, а не бизнесвумен. Но имя может рассказать не только об успехах на работе. Есть статистика самых популярных имен, владельцы которых попадают в аварию. Это Никиты, Альберты, Полины и Вероники.

А вот Анатолии, Надежды и Елизаветы названы самыми аккуратными водителями. Правда, последним доверять сложно, все же Лизы — те еще любители соврать.

— Один психолог привел в своей книге результаты исследования, в котором опросил свыше 100 человек. Выяснилось, что люди с именами Елизавета, Иван, Илья, Ольга и Татьяна чаще говорили ложь или привирали о каких-то моментах, — отметила психолог.

Кроме того, по имени можно «прочитать» и платежеспособность по займам. Должниками становятся Татьяны, Натальи, Александры и Ольги. Возможно, потому что последние — лидеры по числу детей в семье. Хотя психолог объяснила, что причина может быть банальнее: кредиты берут жители среднего возраста, а эти имена были самыми популярными среди родителей 30–40 лет назад. Так что, возможно, к 2050 году должниками станут Марки, Матвеи и Алисы со Стефаниями.

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