Теракты, опера и сексизм: как проходят будни женщины-таксиста в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

Женщина за рулем сегодня уже ни у кого не вызывает удивления. Милые дамы с успехом работают таксистами, вопреки распространенному мнению о том, что женщина и автомобиль — понятия несовместимые. Как на таких водителей реагируют представители сильного пола, какие курьезные ситуации с пассажирами происходят во время поездок и почему девушки водят аккуратнее мужчин, «Вечерней Москве» рассказала москвичка, которая работает в службе такси.

С пеленок в деле

Ольга Осипова колесит по дорогам любимой столицы вот уже больше десяти лет, до этого она 12 лет отработала в сфере торговли. Из-за кризиса, грянувшего в конце нулевых, фирма, в которой она трудилась, обанкротилась, и ей пришлось изменить род деятельности, сев за баранку:

— Я обожала и до этого колесить на своей ласточке, не могла представить себя без скоростных трасс. У меня страсть к машинам с самого детства. Я чуть ли не с пеленок с отцом в гаражах пропадала и вместе с ним собирала и разбирала автозапчасти.

Собеседница «ВМ» призналась, что, когда наступили сложные времена, а семью нужно было кормить, она нисколько не колебалась относительно того, где найти работу.

— Я обратилась в одну из служб такси, пришла на собеседование, показала, что имею права и водительский стаж. Мою кандидатуру одобрили, провели инструктаж, и буквально через день я вышла на смену, — вспомнила она.

Когда Ольга начала трудиться в такси, а было это в 2009 году — в Москве встретить леди-шофера было практически невозможно:

— Поначалу клиенты удивлялись, что их будет возить женщина. Многие никак это не показывали, а иные просто засыпали вопросами: мол, почему я выбрала такси, если в мире так много достойных женских профессий? Преимущественно подобные вопросы исходили из уст противоположного пола. Не каждому объяснишь, что для тебя это самая лучшая профессия на Земле, что ты живешь дорогой, что тебя это вдохновляет и придает сил двигаться дальше по жизни.

Удивленные взгляды Ольга иногда ловит на себе и сегодня, когда никто больше не делит профессии по гендерным особенностям:

— У нас уже девушки-машинисты появились в метро. Мир полностью изменился, а кто-то из клиентов все равно не может смириться с тем, что дамы «внедрились» в такси.

Доверить жизнь бабе? Никогда!

По словам собеседницы «ВМ», ей встречались пассажиры, которые даже отказывались от ее услуг, заприметив, что за рулем сидит девушка:

— С сексизмом сталкивалась, конечно же. В основном хамят и пытаются тебя задеть нетрезвые мужики, которые путем унижения как-то, наверное, самоутверждаются. Один даже демонстративно достал при мне чекушку водки и начал распивать. А потом сказал примерно следующее: «Чтобы я доверил свою жизнь бабе?! Да никогда!» Вышел затем, хлопнув громко дверью.

Музыкальное авто

Но, по словам собеседницы «ВМ», случаются на дороге и вполне комичные ситуации. Например, где еще, как не в такси, можно живьем послушать оперные партии или мировую классику:

— Как-то раз я подвозила пожилую парочку. И бабуле, и дедуле было по 70 лет точно. Сначала они вели себя интеллигентно, одеты были как аристократы. Но вдруг дед начал вспоминать что-то и громко лепетать в адрес бабули. Тема, видать, щепетильная была, и старушка разгневалась, что он ее обсуждает в присутствии постороннего человека. Как я обалдела, когда они оба перешли на чистый французский, а с французского — на латынь. А потом их крики перешли в какие-то оперные партии, и они начали петь. Я от шока чуть управление рулем не потеряла. Это были самые превосходные 40 минут поездки в моей жизни.

После непродолжительного «спектакля» парочка извинилась перед Ольгой и рассказала ей, что в прошлом они служили в оперном театре и часто любят вспоминать молодость, радуя людей отрывками из своей любимой «Кармен».

Герой в юбке

Были в жизни Ольги и дни, когда она себя проявила настоящим героем. В 2010 году на двух станциях Московского метрополитена прогремели взрывы. Ужас и страх, который пришлось пережить девушке в тот день, невозможно передать. Когда информация о теракте на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» подтвердилась, девушка, не теряя ни минуты, двинулась на место происшествия. Она понимала, что настало время послужить людям, которые пострадали в этой трагедии:

— Конечно, я тоже теряла близких. Но то, сколько боли было в душе и сердцах людей, у которых погибли родные в этих проклятых терактах, я не способна передать. Это был самый трудный и печальный день в моей жизни. Представьте, что вы едете по Москве, а с вами мама, невеста и сестра парня, который погиб. Это постоянный женский вой и плач. И ты в полной растерянности, потому что ты бессильна, не способна никак их утешить или хотя бы на время унять их боль. И это самое страшное… Поэтому я ненавижу тех своих коллег, которые во время таких трагедий возят людей по повышенным тарифам, пытаясь нажиться на горе.

Естественно, у Ольги и мыслей не было с кого-то требовать оплату за проезд — инициатива подвезти исходила от нее. Некоторые люди сами предлагали деньги, но девушка отказывалась:

— В этот день я полностью отменила все заказы. Предупредила диспетчеров и руководство, что хочу взять отгул и работать не буду. А сама продолжала возить людей. Кого в больницу, а кого домой или на место теракта.

За многолетний опыт вождения Ольга привыкла становиться свидетелем и веселых, и печальных событий в жизни людей. Она признается, что пассажиры зачастую любят с ней делиться проблемами и даже просят совета. А она в силу житейской мудрости дает дельные советы и желает не терять веры в себя.

Сама автоледи считает, что работа таксистом не из легких, но о выборе профессии нисколько не жалеет. Да и вообще, неважно, какую профессию выбирает женщина, ведь главное, как считает собеседница «ВМ», чтобы она была по душе и приносила пользу людям.

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