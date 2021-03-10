Социальные работники продолжают помогать людям в самоизоляции

Фото: Артем Соболев, «Вечерняя Москва»

Социальные работники продолжают активно помогать москвичам, соблюдающим домашний режим. Они приносят лекарства, продукты, товары первой необходимости, заботятся о горожанах старшего возраста и людях с хроническими заболеваниями. Знакомим вас с социальными работниками и их историями.

Может ли быть что-то более важное и ценное, чем человеческая жизнь, счастье и здоровье? Для социальных работников — точно нет. Именно поэтому они ежедневно помогают горожанам, соблюдающим режим самоизоляции, в их бытовых нуждах: доставляют продукты, лекарства и товары первой необходимости. Сегодня мы познакомимся ближе еще с несколькими социальными работниками, которые, несмотря на метели, холод и любые другие преграды, выполняют заявки горячей линии.

Мария Уткина, сотрудник филиала «Нагатино-Садовники» ТЦСО «Коломенское»

Мария Уткина трудится в социальной сфере уже 19 лет. Работа на благо горожан — это семейная традиция. Мама и тетя Марии тоже были социальными работниками.

— Я с самого детства привыкла заботиться о тех, кто нуждается в поддержке, и не представляю себя в другой профессии, — рассказывает женщина.

Именно поэтому, когда была открыта горячая линия Комплекса социального развития, Мария одной из первых вызвалась в мобильную группу для выполнения заявок.

Ее отзывчивость и чуткость даже спасли жизнь жительнице столицы. Однажды на горячую линию поступил звонок от Ольги Никитаевой: «Я пенсионерка, а мой отец — лежачий больной, и ему очень нужны лекарства. Не могу выйти на улицу и оставить отца одного. Боюсь, что что-то может случиться». Пока Мария уточняла все детали, женщины разговорились. Ольга рассказала сотруднице, как тяжело ей приходится. Женщина не могла выйти на улицу, средств на покупку продуктов не хватало. Выслушав пенсионерку, Мария предложила оформить адресную социальную помощь.

На следующий день семье Никитаевых были доставлены продуктовые наборы и лекарства для отца Никитаевой. Москвичка была рада до слез: «Спасибо вам! И за лекарства, и за продукты. Благодаря вашей отзывчивости у нас сегодня будет праздник».

Только работой добрые дела Марии Уткиной не ограничиваются. В свободное время и на выходных она занимается волонтерством, помогает детям-инвалидам и сиротам. Вот что значит по-настоящему большое и доброе сердце.

Алексей Викторович Голубев, филиал «Свиблово» ТЦСО «Ярославский»

Алексей Голубев, как и предыдущая героиня нашей рубрики, пришел в социальную сферу благодаря родственникам. Мама Надежда и сестра Екатерина — социальные работники. Приходя домой, они делились своими впечатлениями, рассказывали о рабочем дне. Алексей слушал своих родных и проникался чувствами к этой непростой профессии. У Надежды была одинокая подопечная, которой понадобилась мужская помощь по дому. И, недолго думая, соцработник попросила сына помочь. И вот тогда Голубев познакомился с Галиной Александровной, которая напомнила ему родную бабушку. Каждый раз, когда Надежда посещала пожилую женщину, молодой человек присоединялся и по возможности помогал бабушке по дому. Тогда и зародилась в нем мечта быть нужным людям и помогать им.

Алексей Голубев уже девять лет трудится в социальной сфере. За эти годы он спас несколько жизней, а его подопечные стали ему практически родными. Как человек с большим сердцем, Алексей просто не мог не откликнуться на призыв города позаботиться о представителях старшего поколения и людях с хроническими заболеваниями во время пандемии. Отзывчивый молодой человек всегда готов прийти на помощь своим подопечным. Например, недавно в филиал «Свиблово» через горячую линию Комплекса социального развития обратилась одна из горожанок. Она поведала свою печальную историю: недавно умерли ее муж и сын. Но женщина очень старалась держаться, верить в лучшее и не унывать. На горячую линию она обратилась с необычной просьбой. Женщине нужно было отправить посылку в Ставрополь. У любимого внука день рождения. Обычно такие вопросы не входят в спектр социальных услуг, предоставляемых на горячей линии. Но Голубев просто не смог остаться в стороне. Он попросил заботливую бабушку оставить посылку за дверью, бесконтактно и безопасно забрал ее, а потом отправил по нужному адресу. Подарок прибыл в срок. И бабушка, и внук были очень рады и тронуты заботой социального работника.

В свободное время мужчина занимается своим любимым хобби — резьбой по дереву. И, что особенно важно, свои красивые работы он дарит получателям социальных услуг.

Гульнара Тахировна Малофеева и Олеся Владимировна Юрина, социальные работники ТЦСО «Орехово»

Гульнару Малофееву и Олесю Юрину объединяет не только профессиональная деятельность, но и чуткость, человечность и желание помогать. Девушки часто работают в паре и прекрасно понимают, что такое «чувство локтя». Их профессионализм и взаимная поддержка не раз помогали горожанам в трудной ситуации.

Так, в один из непогожих зимних дней Малофеева — голос, несущий добро, как однажды сказал кто-то из благодарных получателей, — дежурила на телефоне. В середине рабочего дня поступил звонок от пожилой женщины, она представилась Надеждой и с волнением в голосе сообщила, что потерялась и не знает, куда ей идти и как попасть домой: «Я увидела номер вашей службы на доске возле подъезда и понадеялась, что вы сможете мне помочь». Гульнара попросила женщину оставаться на месте и по описанию местности сориентировалась, где Надежда находилась.

И как же здорово, что как раз поблизости от этого места Олеся Юрина выполняла один из заказов горячей линии. Малофеева позвонила коллеге, описала ситуацию и объяснила, как найти потерявшуюся женщину. Юрина сразу же поспешила на выручку. Оказалось, что Надежда живет на «Коломенской», а в Орехово приехала за лекарствами.

Надежда взяла Юрину за руку и сказала, что не сможет добраться до дома, ведь она очень устала и замерзла, да и довериться может только социальному работнику. Та не растерялась и сразу позвонила директору ТЦСО «Орехово» Елене Львовне Конновой. Объединение усилий принесло результат — уже через несколько минут для транспортировки бабушки выслали автомобиль. Надежду привезли домой. Всю дорогу женщина держала Юрину за руку и благодарила ее. Эту добрую историю спасения можно считать показательной. Ведь именно так работают сотрудники центров социального обслуживания — объединяются в сложный момент и прикладывают все усилия, чтобы помочь горожанам.

Для социальных работников помогать — это не просто слово, а профессиональное призвание. Они всегда готовы прийти на выручку даже в самых сложных ситуациях. Если вы соблюдаете домашний режим и вам нужна помощь, то звоните по телефону +7 (495) 870-45-09. Напоминаем, что горячая линия Комплекса социального развития Москвы работает ежедневно — с 8:00 до 21:00.

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