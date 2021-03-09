Московские соцслужбы продолжают поддерживать пенсионеров

Соцработник Территориального центра соцобслуживания «Мещанский» Степан Иванов выходит из учреждения, чтобы отправиться на выполнение заявки / Фото: Светлана Колоскова /Вечерняя Москва

Социальные работники продолжают активно помогать москвичам, которые по собственному желанию остались на домашнем режиме. 9 марта, во вторник, один из сотрудников соцзащиты рассказал «Вечерней Москве» необычную историю, произошедшую с ним во время выполнения заявки.

Социальные работники продолжают доставлять горожанам необходимые лекарства, продукты и товары первой необходимости по заявкам из кол-центра Комплекса социального развития.

Сотрудник Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» Степан Иванов пришел на эту работу год назад — сразу после университета. Еще в школе молодой человек решил, что хочет быть соцработником. Как утверждают его коллеги, несмотря на небольшой трудовой стаж, Степан не раз доказывал, что его сил, внимания, заботы и чуткости хватит на всех его подопечных. И, судя по этой истории, еще и на их четвероногих друзей — домашних питомцев.

В один из рабочих дней Степан выполнял заявку, поступившую на горячую линию. Подходя к подъезду, он услышал жалобное мяуканье и, осмотревшись, заметил на ветке дерева маленького котенка.

— Он был весь продрогший и плакал. Я подумал, что оставлять его на улице неправильно, так как день был очень холодный и он бы замерз. Поэтому решил забрать домой. Снял с дерева и засунул за пазуху, чтобы котенок немного согрелся, — рассказал он.

Так, с пригревшимся в куртке котенком Степан Иванов и позвонил в дверь пенсионерки Зинаиды Сергеевны, чтобы передать ей заказанные продукты. И в этот момент котенок выпрыгнул из куртки молодого человека и уселся у ног пенсионерки, которая открыла дверь. А буквально через несколько секунд прошмыгнул в квартиру и смело, по-хозяйски начал ее осматривать.

— Я запереживал, что это расстроит пожилую женщину, но она только рассмеялась, — говорит Степан.

— Вот же наглый шустрик! Оставляйте его мне, мы поладим, — сказала она.

Вот так заботливое сердце соцработника помогло спасти котенка, а заодно и скрасить будни пенсионерки.

СПРАВКА

Если вы соблюдаете домашний режим и вам нужна помощь, звоните по телефону горячей линии Комплекса социального развития Москвы (495) 870-45-09. Она работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

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