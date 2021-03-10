Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сельдерей и базилик: какую рассаду нужно готовить уже сейчас, чтобы был хороший урожай
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сельдерей и базилик: какую рассаду нужно готовить уже сейчас, чтобы был хороший урожай

Ольга Кузьмина  

Общество

В марте начинаются огородные хлопоты. Многие хотят быстрее получить рассаду, будто приближая этим лето. Как это сделать, а когда спешить не стоит, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, гендиректор студии ландшафтного дизайна Виктор Горячев.

— Не торопитесь, господа огородники. Или скажем так: если у вас есть фитолампы — вперед. Нет — стоит немного подождать, поскольку естественного освещения растениям пока все же хватать не будет.

Пара слов о фитолампах. Ассортимент их велик, есть даже лампы, которые применяют для цветущих растений, но вам нужна «зеленная», досвечивающая растения, которые пойдут в рост. Первыми на посадку мы по традиции приглашаем пасленовые культуры. Середина марта для них — самое то. Томаты, перец, баклажаны — милости просим на посадку! Чтобы не испытывать трудностей с пикировкой, сажайте растения не слишком плотно, поливайте умеренно, а емкости с росточками раз в два дня вращайте, чтобы растения были ровненькими. И светите, светите, светите! Семена баклажана перед посевом на рассаду можно прогреть, протравить и закалить, после чего на 2–3 дня замочить и просушить.

При наличии фитоламп можно посадить на рассаду разные виды капусты — белокочанную и кольраби, брокколи и цветную. Удачные результаты приносит и ранняя посадка на рассаду корневого и листового сельдерея. Можно также начать сажать кабачки и тыквы.

Побить все рекорды

Для обеспечения более раннего цветения можно посадить на рассаду те растения, которые обычно высаживают непосредственно в грунт. Вербена, петуния и бархатцы, однолетние георгины, эхинацея, душистый табак и флокс Друммонда, во второй половине марта — циннии, агератум, лобулярии, алиссум, азарину, иберис, все виды садовых колокольчиков, львиный зев и астры. Все это летнее великолепие может обогнать соседских «коллег» при раннем посеве, если вы, конечно, не боитесь хлопот. Впрочем, они будут награждены! Сейчас самое время делать прививки на цитрусовых. Если у вас есть дички, выращенные из косточек, то на них можно привить глазки или веточки культурных сортовых цитрусовых культур.

Однолетние георгины

Важно посадить этих красавцев в легкую почву. Проращивать лучше в теплом освещенном помещении, не забывая увлажнять почву. На стадии 3–4 настоящих листьев возможна пикировка, в грунт растения высаживают в первой декаде июня.

Львиный зев (антирринум)

Чтобы посеять это растение, вам нужно взять немного песка и смешать его с семенами, иначе обречете себя на муку — уж больно они мелкие. На стадии появления второго листочка рассаду пикируют. В открытый грунт растение попадает, как правило, уже в стадии расцветания (это самое начало июня).

Эхинация для терпеливых

С этой красоткой вам придется набраться терпения: ее семена могут прорастать и месяц, и полтора! Сажая, аккуратно заглубите семена не более чем на полсантиметра и опрыскивайте почву, но ни в коем случае не переувлажняйте ее. В грунт красавица поедет уже в середине мая.

Звените, колокольцы

После посадки всходов вам придется ждать дней десять. Пикировка станет возможна только недели через три после того, как колокольчики проклюнутся. В середине мая рассада отправится на постоянное место жительства, но до того ее обязательно нужно подкормить.

Сельдерей корневой

Посевной материал сначала нужно замочить, затем разложить по 2–3 семечка в небольшие углубления, расположенные в 2 см друг от друга, накрыть пленкой и держать в тепле (до 22 градусов), но обязательно проветривая и увлажняя. Появившуюся рассаду закаливают, на стадии двух листочков — пикируют, раз в месяц — подкармливают.

Самый сильный баклажан

Лучше сажать баклажаны так, чтобы не надо было их в дальнейшем пикировать. Грунт для посева должен состоять из перегноя, дерновой земли (или торфа) и опилок в соотношении 4:2:1. Семена заглубляют в почву примерно на сантиметр, кладут в каждый горшочек 3–4 семечка, а после появления всходов ростки прищипывают, оставляя самый сильный.

Капризный базилик

Это любимое многими растение капризно. Почву для его посадки проливают раствором (по пол чайной ложки сульфата калия, суперфосфата, сернокислого калия и мочевины на 5 литров воды), семена «прячут» на сантиметр в глубину почвы и держат под пленочным укрытием, поливая. Укрытие убирают, а температуру снижают с 23–25 до 16–20 градусов.

Лук на репку

Если вы хотите попробовать вырастить лук на репку не из севка, а из семян — самое время начинать эксперимент! Всходы заглубленных на сантиметр семян могут появиться и через три недели, наберитесь терпения. Когда появятся — ухаживайте, как обычно: полив, не забудьте подкормить через три недели после появления всходов. Время высадки в открытый грунт — конец мая. Подрежьте перед высадкой зелень!

Красавица петуния

Семена петунии не стоит засыпать землей: увлажните почву перед посадкой, а затем распределите их по земле, спрысните водой. После этого семена прикрывают стеклом — для создания парникового эффекта, и держат в тепле до первых всходов, затем температуру снижают, снимают укрытие и растят, как обычно. Если сеять семена в разные емкости, пикировки не нужна. Высаживают петунию в грунт в мае.

Перчик со скорлупой

Грунт для перчиков можно взять и универсальный, но слой дренажа на дне горшка обязательно положите, перец не терпит переувлажнения. Нет керамзита — накрошите яичной скорлупы. Глубина посадки семян — 1,5 см.

Листочки бархатцев

Растение крепкое, но если планируете рассаду пикировать, будьте осторожны с ее корешками. Всходы появляются через неделю после посевов. Пикировка — на стадии двух настоящих листочков. Время высадки — середина июня.

Астры любят золу

Чудесные цветы будут благодарны вам за золу, добавленную в посадочную смесь (0,5 стакана на 5 литров почвогрунта). После посадки семена рекомендуют присыпать песком и увлажнять, не допуская пересыхания почвы, но и не устраивая «болота». Высаживают в грунт с конца мая.

Острый от сладкого

Требования к посадке острого перца такие же, как и для перца болгарского, главное — другое: не перепутайте их! До определенного момента сладкие и острые сорта очень похожи. Помните, что их нельзя сажать рядом — велика вероятность переопыления.

Процедуры для капусты

На этапе посадки капуста разных видов доставляет одинаковые хлопоты: почва для ее посадки должна быть напитана золой, семена раскладывают в бороздки на расстоянии минимум 3 см друг от друга, высевая на глубину 1 см. До всходов емкости держат в светлом месте в тепле, потом на неделю их переносят в помещение с более низкой температурой (8–10 °C), после чего возвращают на прежнее место. Процедуры закаливания надо продолжать постоянно.

Вейся, азарина

Чтобы получить красивую, с эффектными граммофончиками лиану, нужно при посадке чуть вдавить ее семена и устроить им «парник», но как только они проклюнулись — устраивать росткам регулярное проветривание. Уже в мае «плетушка» отправится в грунт, а радовать цветением будет с июля до поздней осени.

Красный, белый или розовый

Существует несколько видов фитоламп, условно их можно разделить на три группы.

— Лампы с красно-синим спектром дают тот свет, который так необходим растениям, — рассказал «Вечерке» продавец интернет-магазина Сергей Овечкин. — Они идеальны для выращивания рассады. Фитолампы полного спектра, бледно-розового свечения, хороши и для рассады, и для досвечивания комнатных растений. А фитолампы и фитосветильники (светят белым или кремовым светом) идеальны для досвечивания комнатных растений. Самые безопасные — светодиодные лампы, они и «едят» мало, и служат долго.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— На мой взгляд, выращивание огурцов рассадой вообще не эффективно. Как правило, растения после пересадки испытывают стресс. Огурчики, и без того поначалу довольно хрупкие , лучше посадить непосредственно в почву, укрывая нетканым материалом. Проверено: при такой посадке в грунт огурцы опережают рассаду.

Читайте также: Стриж с весною прилетит. Какие пернатые скоро вернутся с зимовки

цветывысадка цветоввысадка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Все мнения
О проекте