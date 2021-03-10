Сельдерей и базилик: какую рассаду нужно готовить уже сейчас, чтобы был хороший урожай

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В марте начинаются огородные хлопоты. Многие хотят быстрее получить рассаду, будто приближая этим лето. Как это сделать, а когда спешить не стоит, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, гендиректор студии ландшафтного дизайна Виктор Горячев.

— Не торопитесь, господа огородники. Или скажем так: если у вас есть фитолампы — вперед. Нет — стоит немного подождать, поскольку естественного освещения растениям пока все же хватать не будет.

Пара слов о фитолампах. Ассортимент их велик, есть даже лампы, которые применяют для цветущих растений, но вам нужна «зеленная», досвечивающая растения, которые пойдут в рост. Первыми на посадку мы по традиции приглашаем пасленовые культуры. Середина марта для них — самое то. Томаты, перец, баклажаны — милости просим на посадку! Чтобы не испытывать трудностей с пикировкой, сажайте растения не слишком плотно, поливайте умеренно, а емкости с росточками раз в два дня вращайте, чтобы растения были ровненькими. И светите, светите, светите! Семена баклажана перед посевом на рассаду можно прогреть, протравить и закалить, после чего на 2–3 дня замочить и просушить.

При наличии фитоламп можно посадить на рассаду разные виды капусты — белокочанную и кольраби, брокколи и цветную. Удачные результаты приносит и ранняя посадка на рассаду корневого и листового сельдерея. Можно также начать сажать кабачки и тыквы.

Побить все рекорды

Для обеспечения более раннего цветения можно посадить на рассаду те растения, которые обычно высаживают непосредственно в грунт. Вербена, петуния и бархатцы, однолетние георгины, эхинацея, душистый табак и флокс Друммонда, во второй половине марта — циннии, агератум, лобулярии, алиссум, азарину, иберис, все виды садовых колокольчиков, львиный зев и астры. Все это летнее великолепие может обогнать соседских «коллег» при раннем посеве, если вы, конечно, не боитесь хлопот. Впрочем, они будут награждены! Сейчас самое время делать прививки на цитрусовых. Если у вас есть дички, выращенные из косточек, то на них можно привить глазки или веточки культурных сортовых цитрусовых культур.

Однолетние георгины

Важно посадить этих красавцев в легкую почву. Проращивать лучше в теплом освещенном помещении, не забывая увлажнять почву. На стадии 3–4 настоящих листьев возможна пикировка, в грунт растения высаживают в первой декаде июня.

Львиный зев (антирринум)

Чтобы посеять это растение, вам нужно взять немного песка и смешать его с семенами, иначе обречете себя на муку — уж больно они мелкие. На стадии появления второго листочка рассаду пикируют. В открытый грунт растение попадает, как правило, уже в стадии расцветания (это самое начало июня).

Эхинация для терпеливых

С этой красоткой вам придется набраться терпения: ее семена могут прорастать и месяц, и полтора! Сажая, аккуратно заглубите семена не более чем на полсантиметра и опрыскивайте почву, но ни в коем случае не переувлажняйте ее. В грунт красавица поедет уже в середине мая.

Звените, колокольцы

После посадки всходов вам придется ждать дней десять. Пикировка станет возможна только недели через три после того, как колокольчики проклюнутся. В середине мая рассада отправится на постоянное место жительства, но до того ее обязательно нужно подкормить.

Сельдерей корневой

Посевной материал сначала нужно замочить, затем разложить по 2–3 семечка в небольшие углубления, расположенные в 2 см друг от друга, накрыть пленкой и держать в тепле (до 22 градусов), но обязательно проветривая и увлажняя. Появившуюся рассаду закаливают, на стадии двух листочков — пикируют, раз в месяц — подкармливают.

Самый сильный баклажан

Лучше сажать баклажаны так, чтобы не надо было их в дальнейшем пикировать. Грунт для посева должен состоять из перегноя, дерновой земли (или торфа) и опилок в соотношении 4:2:1. Семена заглубляют в почву примерно на сантиметр, кладут в каждый горшочек 3–4 семечка, а после появления всходов ростки прищипывают, оставляя самый сильный.

Капризный базилик

Это любимое многими растение капризно. Почву для его посадки проливают раствором (по пол чайной ложки сульфата калия, суперфосфата, сернокислого калия и мочевины на 5 литров воды), семена «прячут» на сантиметр в глубину почвы и держат под пленочным укрытием, поливая. Укрытие убирают, а температуру снижают с 23–25 до 16–20 градусов.

Лук на репку

Если вы хотите попробовать вырастить лук на репку не из севка, а из семян — самое время начинать эксперимент! Всходы заглубленных на сантиметр семян могут появиться и через три недели, наберитесь терпения. Когда появятся — ухаживайте, как обычно: полив, не забудьте подкормить через три недели после появления всходов. Время высадки в открытый грунт — конец мая. Подрежьте перед высадкой зелень!

Красавица петуния

Семена петунии не стоит засыпать землей: увлажните почву перед посадкой, а затем распределите их по земле, спрысните водой. После этого семена прикрывают стеклом — для создания парникового эффекта, и держат в тепле до первых всходов, затем температуру снижают, снимают укрытие и растят, как обычно. Если сеять семена в разные емкости, пикировки не нужна. Высаживают петунию в грунт в мае.

Перчик со скорлупой

Грунт для перчиков можно взять и универсальный, но слой дренажа на дне горшка обязательно положите, перец не терпит переувлажнения. Нет керамзита — накрошите яичной скорлупы. Глубина посадки семян — 1,5 см.

Листочки бархатцев

Растение крепкое, но если планируете рассаду пикировать, будьте осторожны с ее корешками. Всходы появляются через неделю после посевов. Пикировка — на стадии двух настоящих листочков. Время высадки — середина июня.

Астры любят золу

Чудесные цветы будут благодарны вам за золу, добавленную в посадочную смесь (0,5 стакана на 5 литров почвогрунта). После посадки семена рекомендуют присыпать песком и увлажнять, не допуская пересыхания почвы, но и не устраивая «болота». Высаживают в грунт с конца мая.

Острый от сладкого

Требования к посадке острого перца такие же, как и для перца болгарского, главное — другое: не перепутайте их! До определенного момента сладкие и острые сорта очень похожи. Помните, что их нельзя сажать рядом — велика вероятность переопыления.

Процедуры для капусты

На этапе посадки капуста разных видов доставляет одинаковые хлопоты: почва для ее посадки должна быть напитана золой, семена раскладывают в бороздки на расстоянии минимум 3 см друг от друга, высевая на глубину 1 см. До всходов емкости держат в светлом месте в тепле, потом на неделю их переносят в помещение с более низкой температурой (8–10 °C), после чего возвращают на прежнее место. Процедуры закаливания надо продолжать постоянно.

Вейся, азарина

Чтобы получить красивую, с эффектными граммофончиками лиану, нужно при посадке чуть вдавить ее семена и устроить им «парник», но как только они проклюнулись — устраивать росткам регулярное проветривание. Уже в мае «плетушка» отправится в грунт, а радовать цветением будет с июля до поздней осени.

Красный, белый или розовый

Существует несколько видов фитоламп, условно их можно разделить на три группы.

— Лампы с красно-синим спектром дают тот свет, который так необходим растениям, — рассказал «Вечерке» продавец интернет-магазина Сергей Овечкин. — Они идеальны для выращивания рассады. Фитолампы полного спектра, бледно-розового свечения, хороши и для рассады, и для досвечивания комнатных растений. А фитолампы и фитосветильники (светят белым или кремовым светом) идеальны для досвечивания комнатных растений. Самые безопасные — светодиодные лампы, они и «едят» мало, и служат долго.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— На мой взгляд, выращивание огурцов рассадой вообще не эффективно. Как правило, растения после пересадки испытывают стресс. Огурчики, и без того поначалу довольно хрупкие , лучше посадить непосредственно в почву, укрывая нетканым материалом. Проверено: при такой посадке в грунт огурцы опережают рассаду.

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