Энергосберегающие технологии для столицы

Фото: Стоян Васев

Энергосберегающие технологии получают все большее распространение в нашей жизни. Системы умного дома, LED-освещение, датчики движения и отопления — все ради экономии и снижения нагрузки на окружающую среду. Ведь чем меньше мы потребляем энергоресурсов, тем меньше их приходится производить на электростанциях и ТЭЦ.

Самые современные и эффективные решения применяются и на промышленных предприятиях. Так благодаря модернизации производства столичный нефтеперерабатывающий завод значительно сократил расход электроэнергии, тепла и топлива в 2020 году. А внедрение новых технологий позволило при этом увеличить производство топлива для города.

Всего на предприятии реализовали 25 энергосберегающих проектов. Специалисты завода сократили расход тепла больше чем на 3 млн кВт/ч — этого хватило бы, чтобы целый квартал года обогревать девятиэтажный дом. На 6 тысяч тонн меньше израсходовали топлива — таким объемом можно заправить 50 тысяч автобусов, работающих на природном газе. А сэкономленные 120 млн кВт/ч электроэнергии хватит, чтобы вскипятить 19 млн чайников.