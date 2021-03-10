Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Энергосберегающие технологии для столицы
Фото: Стоян Васев

Энергосберегающие технологии для столицы

Полина Французова

Общество

Энергосберегающие технологии получают все большее распространение в нашей жизни. Системы умного дома, LED-освещение, датчики движения и отопления — все ради экономии и снижения нагрузки на окружающую среду. Ведь чем меньше мы потребляем энергоресурсов, тем меньше их приходится производить на электростанциях и ТЭЦ.

Самые современные и эффективные решения применяются и на промышленных предприятиях. Так благодаря модернизации производства столичный нефтеперерабатывающий завод значительно сократил расход электроэнергии, тепла и топлива в 2020 году. А внедрение новых технологий позволило при этом увеличить производство топлива для города.

Всего на предприятии реализовали 25 энергосберегающих проектов. Специалисты завода сократили расход тепла больше чем на 3 млн кВт/ч — этого хватило бы, чтобы целый квартал года обогревать девятиэтажный дом. На 6 тысяч тонн меньше израсходовали топлива — таким объемом можно заправить 50 тысяч автобусов, работающих на природном газе. А сэкономленные 120 млн кВт/ч электроэнергии хватит, чтобы вскипятить 19 млн чайников.

Нефтеперерабатывающий заводзаводыэнергосбережение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Все мнения
О проекте