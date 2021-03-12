Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Женский гардероб невозможен без легкого платья. Этой весной в тренде — объемные рукава, необычные сочетания и яркие расцветки. А дополнят образ разноцветные аксессуары.

Стилист Анастасия Коробкова рассказала «Вечерке», на какие модели платьев стоит обратить внимание этой весной.

СМЕЛАЯ КОМБИНАЦИЯ

В женском гардеробе по-прежнему актуальны платья-комбинации. Это приталенная модель на тонких бретельках, которую можно носить поверх водолазки, футболки или как самостоятельный предмет одежды. Как правило, длина таких платьев ниже колена, а иногда доходит до середины икр. В повседневном образе платье-комбинацию можно сочетать не только с футболкой, водолазкой, но и с рубашкой, завязанной на узел на талии, и даже с плотными кардиганами средней и крупной вязки, жакетами, джинсовыми и кожаными куртками или объемными свитерами.

Обувь лучше подбирать в зависимости от образа жизни. Хотите комфорта — приобретите кеды, кроссовки или грубые сапоги. Для более женственного образа подойдут мюли или лодочки. Украшения в виде цепей завершат аутфит. А для праздничного лука выберите яркие аксессуары, обувь на каблуке, вечерний клатч.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПРИНТ

Еще один тренд этой весны — воздушные и струящиеся платья с флористичным принтом. Рисунок может быть разными: отлично смотрятся крупные бутоны, мелкие соцветия и полевые узоры. Цветочный принт добавляет образу женственности и мягкости. В таком романтичном и легком платье можно пойти, например, на свидание, на встречу с друзьями или отправиться в отпуск. Дополнить образ можно утонченными и нежными украшениями, например подвеской.

АКЦЕНТ НА РУКАВАХ

Платья с объемными рукавами, которые были актуальны зимой, перейдут и в сезон весна-лето. Такой крой рукава выбирают более смелые девушки. В зависимости от цвета, длины и плотности ткани такое платье можно использовать как в вечернем образе, так и в повседневном. К объемным рукавам подойдут грубые ботинки, ботильоны, сапоги, туфли. Дополнить образ можно необычными серьгами.

ПО МИНИМУМУ

Вечный тренд — платья мини. Главное при этом — не создать вульгарный образ, надев туфли или сапоги на высоком каблуке. Лучше вообще выбрать обувь без каблука: кеды, кроссовки, босоножки, ботинки. Платья мини подходят только для неформальной обстановки. Так как этот предмет гардероба делает акцент на ноги, то украшения в таком образе должны быть едва заметными. В данном случае можно и вовсе от них отказаться.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРИКОТАЖ

Так как сейчас на улице еще прохладно, то многие девушки предпочитают удобные трикотажные платья. Если облегающие модели не ваша история, тогда выберите платье прямого или А-силуэта. Главное, чтобы трикотаж был плотным. Обтягивающая дешевая ткань подчеркнет недостатки фигуры, а плотный материал скроет их.

МЯТА И ПИОНЫ

В предстоящем сезоне будут актуальны цвета: мята, лимон, розовый пион, все оттенки бежевого, небесный, фуксия, лаванда. При выборе нового платья смело обращайте внимание на эти оттенки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Глубокий вырез на спине, различные шнурки и веревочки, полупрозрачность, минималистичность, oversize — это общие тенденции в женской одежде.

А в антитренде сейчас нарочитая женственность, которой можно достичь за счет высоких каблуков и подчеркнутой талии. Например, бандажные платья, модели беби-долл с надписями или пайетками уже не в моде.

НЕМНОГО ИСТОРИИ Самое знаменитое платье придумала француженка Коко Шанель. Нарочито простое, черное, оно было создано ею в 1926 году и стало символом независимости и сексуальности. Платье Шанель Х-образного силуэта с боковыми швами и длинными рукавами было сшито из черного крепа. До этого момента черный цвет ассоциировался с трауром. Но модельер назвала его цветом свободы и силы. И все ей поверили. Маленькое черное платье стало эталоном элегантности. Шанель доказала: чтобы роскошно выглядеть, женщинам не нужны пышные туалеты и шляпы с розами.

ЛИКБЕЗ

Платье-футляр — узкая, подчеркивающая фигуру модель из плотного материала с прямой юбкой ниже колена.

Платье-шемиз — модель из легкой ткани длиной до колена, создающее А-силуэт.

Платье-кюлот — вместо юбки здесь — широкие штаны. Со стороны эта вещь выглядит как платье, однако при движении становится заметно, что это весьма оригинальный наряд.

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