На сайте Московского городского фонда обязательного медицинского страхования завели «Женский календарь»

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Ценный подарок для представительниц прекрасного пола подготовил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. На официальном сайте ведомства для каждой его пользовательницы завели «Женский календарь». О нем и о других важных для будущих мам сервисах рассказал руководитель МГФОМС Владимир Зеленский.

— Что подтолкнуло к созданию нового сервиса?

— Нашим женщинам, в особенности мамам, система здравоохранения города всегда уделяла повышенное внимание.

Поэтому в свое время было принято решение о возможности дополнительной оплаты периода беременности. Это стало возможным после того, как в 2017 году женские консультации присоединили к родильным домам.

Получить дополнительные средства фонда медучреждение может только если пациентка своевременно — в течение первого триместра — встанет в нем на учет по беременности, родит, а затем в течение 42 дней будет наблюдаться у лечащего врача. При этом в полном объеме и в срок должны быть выполнены все необходимые исследования и консультации специалистов. За ведение беременности, роды и последующее наблюдение медорганизация получит 150 тысяч рублей. Если пациентка меняет медорганизацию, то фонд выплачивает только часть суммы.

— Ежегодно в Москве принимают более 100 тысяч родов. Как удается за всем уследить?

— Для удобства планирования и отслеживания протокола ведения беременности в личный кабинет застрахованного была добавлена специальная вкладка, которую врач активирует при постановке пациентки на учет в консультации. Кстати, многие рубрики раздела (о весе, давлении, уровне глюкозы в крови и прочее) будущая мама может вести самостоятельно, она же делает отметки о приеме назначенных препаратов, хранит сканы медицинских документов и прочее. Здесь же есть закрытый чат с лечащим врачом, то есть солидарная ответственность врача и пациента. В результате количество походов к доктору сильно сокращается, что было очень кстати в период пандемии. На данный момент наш сервис используют уже более двух тысяч будущих мам, которые живут в столице.

— Что представляет собой «календарь»? Для чего он?

— Проанализировав отзывы пациенток, мы обратили внимание, что между ними и врачами нередко возникают споры. Надо понимать, что при планировании беременности важна каждая деталь. Например, для корректного расчета даты предполагаемых родов необходима определенная отправная точка, знание определенных периодов циркуляции женского организма.

Врач, опрашивая пациентку на приеме, уделяет всем этим нюансам особое внимание, чтобы иметь наиболее полное представление о работе организма женщины. Как следствие все это мы учли при разработке «Женского календаря». Еще один немаловажный аспект: с недавних пор мы включили такую опцию, как «Детский личный кабинет».

Теперь родители смогут фиксировать в нем, какие физиологические изменения происходили в процессе взросления ребенка. Как правило, вспомнить такие детали по прошествии многих лет непросто, а с календарем не составит проблем.

— Этот календарь пользуется популярностью?

— Мы объявили о запуске сервиса 8 марта, и на сегодняшний день им пользуются уже более 2,5 тысячи женщин.

ДОСЬЕ

Владимир Анатольевич Зеленский родился в 1979 году в Москве. Окончил Академию бюджета и казначейства Минфина РФ, кандидат экономических наук. Работал в Главном управлении федерального казначейства, помощником министра здравоохранения и социального развития РФ, главой Департамента развития медстрахования. На нынешнюю должность назначен в 2014 году.

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