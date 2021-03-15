Все коту масленица

Фото: Василий Вдовин

Масленица — один из самых любимых праздников на Руси и один из немногих, вызывающих положительные эмоции у всех — от мала до велика. Ну а для детей это волшебное время: можно вдоволь лакомиться блинами, вареньем и, утолив первый голод, удовлетворить жажду творчества.

Дети — самые благодарные слушатели и ученики, но при условии, что процесс обучения идет быстро, нескучно. Так и возникла идея проведения мастер-класса «Поделки из масленичных блинчиков» у специалистов комбината питания ООО «Вилмап» и сотрудников дошкольного образовательного учреждения Москвы при школе № 480 имени В. В. Талалихина.

В праздничной атмосфере в зале, украшенном разноцветными шариками, за столами с белоснежными скатертями ребятам предложили прикоснуться к преданиям старины. Ведущий поведал деткам об истории празднования Масленицы, о том, что блины — не просто лакомство, но и символ весеннего солнышка и пробуждения после зимы; о том, как просто создать весеннее настроение себе и близким — с помощью тех же блинов и воображения.

В глазах детишек ясно читался вопрос: «Блинчики, конечно, вкусные, но что в них такого»? Очень скоро они получили ответ. Шеф-повар начала демонстрацию настоящего волшебного превращения. С помощью профессиональных навыков и простых, полезных продуктов — бананов, яблок, ягод — привычные блины становились изысканным лакомством: «пломбиром» в рожке, масленичным котом с пышными усами и сытой улыбкой...

Фото: Василий Вдовин

Вдохновившись примером взрослых, вооружившись новыми знаниями, получив в распоряжение все необходимое, дети увлеченно принялись за дело. Ведь это же так интересно — конструировать поделки не из цветной бумаги, а из блинчиков! И пусть на каждом столе имелись картинки-подсказки и взрослые были готовы прийти на помощь, но задача все равно стояла непростая. Требовались не только внимание и аккуратность, но и ловкость пальчиков.

Усилия ребят были вознаграждены: на детских тарелочках заулыбались блинные коты и заискрились аппетитные рожки с «пломбиром». Судя по радостным эмоциям, результат маленьких творцов впечатлил!

Фото: Василий Вдовин

Подобные занятия — не просто веселое времяпрепровождение. Специалисты оператора питания и сотрудники дошкольного образовательного учреждения уверены, что такие мероприятия нужно проводить. Они дают возможность развивать у ребят воображение, расширять кругозор, а также узнавать новые факты о продуктах и их полезных свойствах. Родителям же всегда приятно получать от детей подарки, сделанные их руками. Ведь ребенок не поленился и приложил максимум усилий, сделав это с любовью.